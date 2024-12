Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!

Kaan Şakul, siyah-beyazlı camia içerisinde son dönemde yaşanan kaotik süreci ilk kez HT Spor'da açıkladı.

HT Spor Özel Yayını'nda Ahmet Selim Kul ve Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan Şakul, Samet Aybaba'nın iddialarından, Hasan Arat'ın istifasına, transferlerdeki rolünden, olağanüstü seçim kararı sürecine kadar tüm yaşananları anlattı.

İşte Kaan Şakul'un açıklamaları:

"Bana yapılan saldırılar nedeniyle yıprandım ve tüm arkadaşlarımın huzurunda her yerden istifa etmek istediğimi söyledim. Onlara ‘Ben istifa edeyim ki eliniz güçlensin’ dedim. Sağ olsun hepsi ‘Biz bu yolu beraber yürüyeceğiz’ dedi. Ben teşekkür ettim ama istifa mektubumu yine de yazdım. Çünkü hakikaten kararlıydım. Hüseyin başkana istifa mektubu verdikten yarım saat sonra beni odasına çağırdı. Bana, "Ben sensiz yürüyemem, bu gemiyi mayısa kadar beraber limana yanaştıralım." dedi ve istifamı yırtıp attı. Açıkçası çok samimi bir yaklaşımdı, ben de kabul ettim."

"Ben Samet Aybaba'ya her zaman ağabey demişimdir. Yarın gördüğümde yine derim. Samet ağabey iyi bir insandır fakat dediğini yaparsan iyidir. Fakat biraz ters düşmeye başladığın zaman o günkü basın toplantısındaki gibi olur. Ama canı sağ olsun. Benim Samet ağabeyle kişisel hiçbir sorunum olmadı ama iş anlamında oldu. Bana göre bunların kişiselleşmemesi gerekiyordu. Bütün hikayelerde kendisi beni suçladı. Bizim Samet ağabey ile sıkıntılarımız Nisan ayında başladı. Kulüpte herkesin sorumlulukları var, para konuları da bendeydi. Hiç kimse bugüne kadar bu konuda bana bir saygısızlık yapmadı. Fakat Samet ağabeyde biz bunu yakalayamadık. O istiyor ki, ben alayım, ben satayım, parasını da ben belirleyeyim herkes tamam desin. Nisan ayından sonra hikaye şu; Samet ağabey başkana, "Ben genç oyunculara zam yapmak istiyorum, bir oyuncunun da kontratına artış yapmak istiyorum" diyor. Başkan da bunu Kaan'la konuş deyince Samet ağabey de bana mesaj attı. 2 yıl kontratı olan oyuncuya acayip bir artış istedi. Ben de kendisine ‘Yarın transfer toplantısı var, genç oyuncular sorun değil ama bu arkadaşımızın iki tam sezonu var, sakatlıktan yeni çıkmış niye bu oyuncunun maaşını 3.5-4 katına çıkartıyoruz’ dedim. Samet ağabey ise toplantıyı beklemeden ertesi sabah basını çağırıp, oyuncuya zam için imza attırdı."

"Bir şekilde Joao Mario gündeme geliyor. Özellikle Hüseyin başkan, "Hoca bize ısrarla sol ayaklı sol kanat soruyor. Nereden çıktı Joao Mario?" diyordu. Baktığımız oyuncular olmadı deniyor. Hoca da kendisine bu oyuncu gelince tamam diyor. İstediği farklı ama Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncu, Rafa'yla iyi arkadaş vs. sebeplerden dolayı kabul ediyor. Hikaye Thierry Henry örneğiyle anlatılıyor. O fikri söyleyen Giovanni van Bronckhorst, sonra transferi Kaan Şakul yaptı oluyor. Ayıptır ya!"

💥 João Mário transferi nasıl gerçekleşti?



🎙️ Kaan Şakul (@sakul_kaan): Hoca ben sol kanat istiyorum ama bu oyuncu gelebiliyorsa istiyorum diyor. pic.twitter.com/T6wLiw9sgL — HT Spor (@HTSpor) December 5, 2024

"Karagümrük Başkanı ile ben görüştüm. Çünkü hoca, Can Keleş'i istemişti. Biz başka bir oyuncu alacaktık. Başkan ve Hüseyin Yücel ile oyuncu için görüştük. Fakat anlaşılamadı o oyuncu ise şu an rakiplerden birinde oynuyor. Hocaya da bildirildi bu. Ondan sonra hoca da o mevkiye yerli bir oyuncu istediği için analitik nedenlerden dolayı da Can Keleş'i seçmiş. Daha sonra para işine ben baktığım için bana geliyor bu isim. Süleyman başkanla görüşmemi istediler. Ben de aradım, 4 milyon eurodan 2.7'ye kadar indirdik bonservisi. Başkana durumu aktardım o da onay verdi."