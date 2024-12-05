BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik

Bir süre önce tüm elektronik cihazlarda ve özellikle cep telefonu alımlarında taksit imkanı kısıtlanmıştı. Daha sonrasında limitli olarak bu taksitlere izin verilmeye başlandı. Şimdi ise BDDK'nın aldığı yeni karar ile cep telefonlarında taksit yapabilmek için 12 bin TL olan fiyat sınırlandırmasının 20 bin TL'ye yükseltildiği açıklandı.

Yeni düzenleme ile birlikte 20 bin TL ve altında fiyat etiketine sahip olan telefonlarda, 12 aya kadar taksit imkanı sunulacak.

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BDDK'dan yapılan açıklamada, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırının on iki ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının üç ay olarak belirlendiği ifade edildi. MEVCUT SINIR 12 BİN TL'YDİ Mevcut durumda, sıfır/ikinci el (yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan) cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmamakta, ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabiliyordu.

Eski uygulamada tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürün ayrımı bulunmamaktaydı. YENİLENMİŞ ÜRÜNLERDE SINIR 25 BİN TL OLDU "Yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının ise fiyatı 25 bin lira ve altında olanlar için 12 ay olduğu aktarılan açıklamada, fiyatı 25 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Bu Kararların uygulanabilmesi için yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonlarının Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’ uyarınca ‘yenileme merkezi’ veya ‘yetkili satıcı’ niteliğinde olan işyerleri tarafından satılması gerekmektedir.

Bahse geçen Yönetmelikte söz konusu ibareler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Yenilenmiş ürün: Yenileme merkezi tarafından yapılan yenileme ve sertifikalandırma işleminden sonra satışa sunulan kullanılmış malı, Yenileme merkezi: Kullanılmış malın yenilenmesi, sertifikalandırılması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer işlemleri yürütmek üzere kurulan, Bakanlık veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartları taşıyan ve Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren tüzel kişi, Yetkili satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye yenilenmiş ürün sunan ya da yenilenmiş ürün sunanın adına veya hesabına hareket eden ve yenileme merkezi tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişi” bilgileri yer aldı.

Tüketici kredisi açısından ise mevcut durumda fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay vade, 12 bin lira üzerinde olan cep telefonlarında ise 3 ay vade yapılırken, yeni uygulamada tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürün ayrımı bulunmuyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.