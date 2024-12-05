Rusya ile Kuzey Kore arasında Stratejik İş Birliği Anlaşması

Kuzey Kore, geçtiğimiz ay 10 bini aşkın askeriyle Ukrayna'da savaşa dâhil oldu ve ardından balistik füze denemesi gerçekletirdi. Ayrıca, Rusya ile Çin de geçtiğimiz hafta Pasifik'te ortak hava devriyesi düzenledi.

Bu gelişmelere bir yenisi eklendi ve Kuzey ile Rusya arasında Stratejik İş Birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma iki ülke arasında oluşturulacak savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini kapsıyor.

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Batı ise Güney Kore, ABD ve Japonya'nın katılımıyla Pasifik'te genel bir tatbikat düzenleyerek Kuzey Kore, Rusya ve Çin ittifakına bir yanıt verdi. Diğer yandan ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya Asya Pasifik'teki ittifaklarını artırmak amacıyla AUKUS anlaşmasını 2021 yılında imzalamıştı. ABD, bu anlaşmanın yanı sıra 2023 yılında Filipinlerle Geliştirilmiş Savunma İş Birliği Anlaşmasını imzalayarak Güney Çin Denizi'nde yaşanan anlaşmazlıklarda bir taraf hâline geldi.

The Economist ise bu gelişmeleri göz önüne alan bir makale yayımladı. Makaleye göre 2025 yılı Asya-Pasifik'te savaş yılı olabilir. Herkes gözünü Orta Doğu ve Ukrayna'ya çevirmişken esas savaşın Asya-Pasifik'te yaşanabileceği bildirildi.