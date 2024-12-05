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        Haberler Dünya Son dakika: Fransa Başbakanı Barnier istifa etti | Dış Haberler

        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti

        Fransa Başbakanı Barnier, parlamentodaki güvenoyunda başarısız olmasının ardından istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Macron, Barnier'in yeni bir başbakan atayana kadar görevde kalmasını istedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 17:14 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:30
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        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
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        Hafta başında Fransız parlamentosunda yapılan gensoru önergesinden başarısızlıkla çıkan Fransa Başbakanı Barnier, bugün Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

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        Temmuz ayındaki seçimlerde sol ittifak zirvede çıkmasına rağmen teamüllere uymayarak seçimin galibi olan ittifakın başbakan adayını atamayarak merkez sağ politikacı Barnier'i atayan Macron, devrik başbakandan onun yerine yeni bir ismi atayana kadar görevine devam etmesini istedi.

        Barnier, bu istifa ile 3 ay görevde kalarak Fransa modern tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni bir başbakan atayacak ve atanan başbakan parlamentodan güvenoyu almak için aşırı sağ ya da sol ittifakla anlaşmayı deneyecek.

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