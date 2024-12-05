TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: İspatlarsa görevi bırakırım

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme ilişkin TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, "MHK'nin atamalarına ben karışmıyorum. Ben hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 tane kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyaz vermekse bizde o yok." dedi.

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''KABUL EDİLEBİLİR GİBİ DEĞİL'' REKLAM "Hayatımda ilk kez konuşmadan önce not aldım. Çünkü insanların şahsiyetlerini koruması çok kolay değil bu toplumda. 3 tane evladım var, tek amacım onlara babamın bana bıraktığı şahsiyetli ismi bırakmak. Sayın başkanın (Dursun Özbek) açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim." Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Eyüpspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili "Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa maçta, Eyüpspor'un hakkı yendi." ifadelerini kullandı.

''BİZ OYUNCULARIN EMEĞİNİ NİYE YİYELİM?'' "Sayın başkanın söylediği sözler, bizim Galatasaray'a antipati ile bakmamızı sağlamaz. Biz oyuncuların hocanın emeğini niye yiyelim. 'Kapıların arkasında Galatasaray konuşuyor' diyor. Biz niye konuşmayalım. Bir yerde konuştuk, Cannes'da UEFA toplantısı vardı. Ceferin ile görüştük, kafamız uyuştu. 'Sen de benim gibi biraz kırıksın' diyorum ona. Young Boys'a elenince onunla konuştuk, elendiğimiz için üzüldüm gidiyordum ülkeye. 'Niye gidiyorsun?' dedi. 'Türk takımının olmadığı kurada benim ne işim var?' dedim. O da üzüldü Galatasaray'ın elenmesine." REKLAM

''İSPATLANIRSA GÖREVİ BIRAKIRIM' "Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım. Orası, Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar. Ben ev sahibiyim, UEFA Başkanı'nı oturttuk, Fenerbahçe Başkanı oturdu. Ben daha samimi olsun diye gittim sandalye aldım. Koltuk mu orada önemli olan? Oradan alındı yalıya indi konu. Fenerbahçe'yi ima ediyor Dursun Başkan, 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. İnsanların şahsiyetine dokunuyor. 'Trabzonspor başkanıyken olan fabrika ayarlarına ne zaman dönecek' diye soruyorlar. O zaman kulübü savunuyorduk. Bugün TFF başkanıyız. Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Bir de Galatasaray gibi güzide bir kulübün başkanısın. Ali Koç aynı anda Kulüpler Birliği başkanı. Biz bütün eski defterleri kapattık dedik. Biz 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadık." REKLAM Hacıosmanoğlu, "Bu Galatasaray camiasına yakışır mı? 'Fetöş' denen örgüt beni çok sever. Bana sürekli 'Fuat Avni'den mesajlar geliyordu. 'Ayın 15'inde istifa ettiğini bildir yoksa kasetlerini yayınlayacağım' diye. Montajda usta oldukları için endişelenmedim değil. 2015'te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024'te aynı görüntü servis ediliyor. Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye'de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor. Elbette onlar da bizim gibi FETÖ'yü lanetliyor ama benim beklentim 'TFF Başkanı hakkında FETÖ'nün propagandasını kullananlar bizden değildir' demesiydi Galatasaray'ın. Adamlığın gereği budur." dedi.

"FENERBAHÇE AĞZIYLA KONUŞUYOR DİYE BANA NASIL SÖYLERSİNİZ?" "Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi, baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?" Hacıosmanoğlu, "Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı?" sözlerini kullandı.

"BENİ DESTEKLEYECEK OLSAYDI, ÇAKAR İMZAYI VERİRDİ" "Ben Dursun Özbek ile görüşüyordum önceden de. Seçim öncesi arayıp destek istediğimde 'Mahmut Özgener'e sözüm var, aday olursa ona oy vereceğim' dedi. Beni destekleyecek olsaydı, çakar imzayı verirdi! Seçimden bir gece önce geldi, 'Oyumuzu size vereceğiz.' dedi. Seçimden sonra benim için oy veren de vermeyen de aynı." Hacıosmanoğlu, "Tek tip sözleşme olacak artık. Bütün menajerlik hakları, imaj hakları aynı sözleşmede olacak. Biz olduğumuz sürece noktasından virgülüne kadar bunu sürdüreceğiz." açıkladı.

"BU ŞEKİLDE KAVGA EDEN İNSANLARA HANGİ KURUM YARDIMCI OLUR" "Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Allah bizi mahcup etmesin. Bu yönetim kısa sürede oluştu ama belki de tarihin en uyumlu yönetimi. Sayın Cumhurbaşkanımız'ı ziyarete gittiğimizde o da aynı şeyi söyledi. Bir tane takım şampiyon olacak. Biz şimdi TFF olarak bu insanların nefsini tatmin edelim diye onlara hizmet mi edeceğiz. 160 tane kulüp var, Anadolu kulüpleri nasıl ayakta kalacak o zaman? Başarı sadece Türkiye'de mi oluyor, lig gelişirse Avrupa'da daha iyi mücadele etmez misin? Belki önümüzdeki yıllarda adı şanlı kulüplerimiz lisans alıp Avrupa'ya gidemeyecek, onlar da biliyor bunu. Yayın geliri 500 milyon dolar'dan 150'ye düştü. Kavgalardan oluyor bu. Bu şekilde kavga eden insanlara hangi kurum yardımcı olur? Neyin kavgasını ediyorsunuz ya! Kim talimatla gönderiyor ya!" Hacıosmanoğlu, "Ben ortak yönetme fikrine karşıyım. UEFA, Kulüpler Birliği adı altında onu kabul etmiyor zaten. 'Şirketi kurun, MHK'nin yetkilerinin devrediyorum size' dedim. Yalılarda konuşmalar yapıyoruz ya, kafasının arkasında tilki olan, yalılarda operasyon yapan TFF Başkanı hakemleri kulüplere bırakır mı? Yabancı merakınız var, alın getirin. MHK Başkanı'nı da yabancı yapın." ifadelerini kullandı. Başkan Hacıosmanoğlu, ''MHK Başkanı'na söylediğim tek şey var; yönlendirme ile iş yapmayacağız." dedi.

"AVRUPA'DA 3 GÜNDE BİR OYNAYAN TAKIM YOK MU?" "Emniyet ve Spor Şube Müdürü, iki takımın maçlarını aynı gün oynatmak istemiyoruz diye görüş bildirdi. 'Salı günü' dediler, 'yayıncı bir şey demedi' dediler. Bizim bir tane mi yayıncı kuruluşumuz var. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı yok mu? Fenerbahçe'nin maçı 1'de bitti, onu mu oynatsaydık pazar günü. Avrupa'da 3 günde bir oynayan takım yok mu? "HAKEM YETİŞTİRMEMİZ LAZIM" "Kulüpler kendi dertlerini söyleyecek, MHK onlara cevabını verecek. Aynı zamanda hakemler de serzenişlerini iletecek. Bu konuda bir çalışmamız var, bitmek üzere. Hakem yetiştirmemiz lazım. Eski hakemlerin çoğu televizyonlarda yorumcu. Genç hakemlerle ilgili rencide edici açıklamalar yapıyorlar. Bu MHK ile gelen kurduğumuz yeni sistem meyvelerini verecek."

"VAR'DAKİ HATAYI KABUL ETMİYORUM" "Genç hakemlerin hiç endişesi olmasın, onlarla beraber gideceğiz Allah'ın izniyle. 58 yaşındayım, 45 sezonu tek tek anlatırım size. Biz her şeyi biliyoruz. Hakem arkadaşların sahadaki hatalarını kabul ederim ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum. Eksiklerimiz var ama bunları düzeltmeyi amaçlıyoruz. VAR'dakinin görevi sahadaki hatayı düzeltmek, neye müdahale edeceğinizi neye etmeyeceğinizi biliyorsunuz. Bunu yapmadığınız zaman kamuoyu vicdanı zedeleniyor. Zamana, birliğe ve desteğe ihtiyacımız var. Genç hakemlerimiz merak etmesin, onları bırakıp gitmiyoruz. İstediğim tek bir şey var. Renk, güç ayrımı yapmadan adil kuralları uygulamalarını istiyoruz. Bunun aksine bir laf duyuyorlarsa, benim telefonuma ulaşmaları zor değil, arasınlar." YABANCI VAR HAKEMİ OLACAK MI? "Kulüplerden talepler geliyor. Milli takım hocası yabancı, eğitmen yabancı ama bu aynı şey değil. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yabancı VAR'ı çok arzu edenlere az önce de söyledim kendileri yönetsinler MHK'yi. Ama biz kendi evlatlarımıza güveniyoruz." GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI ÜZERİNE! "İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur."

"ARTIK DURSUN ÖZBEK'E SAYGIM YOK" "Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır."