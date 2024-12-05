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        Haberler Gündem İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor

        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Zafer Aktaş'ın yerine, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız atandığı ortaya çıktı. Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini yarın emniyet müdürü Zafer Aktaş'tan devir alacak. Yarın sabah saat 10.30'da devir teslim töreni yapılacak. İl emniyet müdürü Zafer Aktaş ise emekli edildiği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 05.12.2024 - 21:09
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        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
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        İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın bugün yaş haddini doldurması üzerine, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne yeni bir isim yarından itibaren yeni görevine başlayacak.

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ismi daha öncede gündeme gelen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız yarın İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak yeni görevinde başlayacağı öğrenildi.

        ZAFER AKTAŞ EMEKLİ OLUYOR

        Yaş haddinden dolayı yarın emekli olacağı öğrenilen İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yarın saat 10.30’da düzenlenecek devir teslim töreni ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini emniyet müdürü Selami Yıldız’a devir edecek.

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        SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş”ın emekliye ayrıldığını çeşitli fotoğraf paylaşımı yapılarak şu cümlelerle duyurdu;

        "Ay Yıldızlı Üniformayla 45 Yıl

        Dört yılı aşkın süredir İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini başarılı bir şekilde yerine getiren Sayın Müdürümüz Zafer AKTAŞ bu kutsal görevden emekliye ayrıldı.” Yardımcısı görevine atandı.

        BASIN MENSUPLARI DAVET EDİLDİ

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yarın yapılacak devir teslim töreni için basın mensuplarına davette bulundu . İşte o davet ;

        “İl Emniyet Müdürümüz Sn. Zafer AKTAŞ'ın emekli olması ve yeni İstanbul Emniyet Müdürü olarak yerine atanan Sn. Selami YILDIZ'ın göreve başlaması vesilesiyle;

        06.12.2024 Cuma günü [YARIN] Saat 10.30’da İl Emniyet Müdürlüğümüz Vatan Yerleşkesi Müdüriyet Makamında devir teslim töreni gerçekleştirilecektir.

        Bu anlamlı törene tüm basın mensuplarımız davetlidir.”

        SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

        Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji’nden, 1990 yılında da Polis Akademisi’nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Yıldız, 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023’te ise Emniyet Genel Müdür

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