Mourinho'dan derbi kararı!
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 15. haftadaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte derbi öncesi Fenerbahçe'de son durum...
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Sarı lacivertliler, hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor.
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Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı planlayan Teknik direktör Jose Mourinho, derbi 11’ini büyük oranda netleştirdi.
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Portekizli çalıştırıcı, kalede Dominik Livakovic’e görev verecek. Savunmanın sağında Osayi Samuel, solunda Filip Kostic forma giyecek.
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Stoper ikilisinin Alexander Djiku ve Rodrigo Becao’dan oluşması bekleniyor.
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Orta sahada mücadele gücünü artırmayı planlayan Mourinho, üçlü bir formasyonla takımını sahaya sürecek.
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Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski, bu bölgede görev alacak.
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Hücumun sağında Dusan Tadic, solunda ise Allan Saint-Maximin şans bulacak.
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İleri uçta ise Edin Dzeko’nun forma giymesi bekleniyor.