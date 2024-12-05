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        Haberler Dünya Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım | Dış Haberler

        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım

        Michel Barnie hükümetinin düşürülmesinin ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni başbakanın kim olacağını önümüzdeki günlerde açıklayacağını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 05.12.2024 - 22:30
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        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
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        Fransa'da bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıktan ötürü güven oylaması sonrası Michel Barnier hükümeti düşürüldü. Le Monde'un haberine hükümetin düşeceğini tahmin eden Emmanuel Macron bir haftadan beri kimi başbakan olarak atayacağını düşünüyor.

        Macron 5 Aralık akşamı yaptığı açıklamada yeni başbakanın ismini önümüzdeki günlerde ilân edeceğini bildirdi. Macron ayrıca geçiş süreci boyunca devletin genel işleyişinde bir sorun olmayacağını da belirtti.

        Hükümetin düşüşünden aşırı sağ ve aşırı solu sorumlu tutan Macron, iki tarafı da cumhuriyet karşıtı olmakla suçladı. Macron, yeni başbakanın bütçe tasarısı sırasında sorun yaşamaması için özel bir kanun çıkartılması gerektiğini ifade etti. Meclisin şu anki hâliyle bir çoğunluk sağlayamacağını ifade eden Emmanuel Macron özel yöntemler gerektiğini belirterek özel yasayı işaret etti.

        Macron ayrıca görev süresi boyunca istifa etmeyeceğini ve başkalarının sorumsuzluğunu üstlenmeyeceğini de söyleyerek suçu muhalif milletvekillerine attı. Macron eğer istifa etmezse 2027 yılına kadar Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek.

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