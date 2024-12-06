Gaziantep haberleri: Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

Gaziantep haberleri: Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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ARAÇ YOLDAN ÇIKIP DEVRİLDİ Kazada ölen Alpaslan Öyke. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) AA ile İHA'daki habere ve alınan bilgiye göre, Hakan Tiryaki (23) idaresindeki otomobil, Alaçalı Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

ARAÇ HURDA YIĞININA DÖNDÜ Tolga Burak Tiryaki, 29 yaşındaydı. Aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ İsmail Göğebakan, 27 yaşındaydı. Ekiplerin ilk müdahalesinde araçtaki 5 kişiden Alpaslan Öyke (32), Tolga Burak Tiryaki (29) ve İsmail Göğebakan'ın (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

2 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ile Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Ölen 3 kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.