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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!

        Gaziantep'te, otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra takla atarak yoldan çıkması sonucu 32 yaşındaki Alpaslan Öyke, 29 yaşındaki Tolga Burak Tiryaki ve 27 yaşındaki İsmail Göğebakan hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Feci kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:55
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        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
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        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        ARAÇ YOLDAN ÇIKIP DEVRİLDİ

        Kazada ölen Alpaslan Öyke. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)
        Kazada ölen Alpaslan Öyke. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

        AA ile İHA'daki habere ve alınan bilgiye göre, Hakan Tiryaki (23) idaresindeki otomobil, Alaçalı Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

        ARAÇ HURDA YIĞININA DÖNDÜ

        Tolga Burak Tiryaki, 29 yaşındaydı.
        Tolga Burak Tiryaki, 29 yaşındaydı.

        Aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İsmail Göğebakan, 27 yaşındaydı.
        İsmail Göğebakan, 27 yaşındaydı.

        Ekiplerin ilk müdahalesinde araçtaki 5 kişiden Alpaslan Öyke (32), Tolga Burak Tiryaki (29) ve İsmail Göğebakan'ın (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

        2 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ile Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Ölen 3 kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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