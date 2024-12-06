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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı adamın parçalarını birçok çöp konteynerine atmıştı! İşte istenen ceza | Son dakika haberleri

        Yaşlı adamın parçalarını birçok çöp konteynerine atmıştı! İstenen ceza belli oldu!

        İstanbul Pendik'te, 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini 4 farklı çöp konteynerlerine attığı iddia edilen 39 yaşındaki Bilal Dilek hakkında iddianame kabul edildi. İşte, Dilek için istenen ceza...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:42
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        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
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        İstanbul Pendik, Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta, çöp konteynerinden kıyafet toplayan kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.

        KATİL ZANLISI SUÇLAMAYI REDDETTİ

        Nihat Salih, 79 yaşındaydı.
        Nihat Salih, 79 yaşındaydı.

        AA'daki habere göre birden fazla çöp konteynerinde parçalanmış halde cesedi bulunan Nihat Salih'in (79) öldürülmesine ilişkin Bilal Dilek (39) gözaltına alınmış, Dilek suçlamayı kabul etmemişti.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Tutuklanan Bilal Dilek hakkında soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı, konteynerlerde insana ait uzuvlar ve kan lekeleri olan battaniye bulunduğu, inceleme sonucu ölenin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğunun belirlendiği aktarıldı.

        KAMERA KAYITLARI SANIĞI ELE VERDİ

        İddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

        BALTA VE BIÇAKTA MAKTULÜN KANI SAPTANDI

        Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi.

        EVİNDE ÖLDÜRÜP CESEDİ PARÇALARA AYIRMIŞ

        İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun da raporuna yer verilerek, kişinin ölümünün boyun bölgesinden kesilerek, başın vücuttan ayrılmasına bağlı meydana geldiği, ölüm sonrası kolları, bacakları ve bel bölgesinden kesilerek vücudun parçalanmış olduğu anlatıldı.

        "CANAVARCA HİS" VURGULANDI

        Bilal Dilek tarafından katledilen Nihat Salih'in cesedi, 4 farklı konteynerde bulunmuştu.
        Bilal Dilek tarafından katledilen Nihat Salih'in cesedi, 4 farklı konteynerde bulunmuştu.

        Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanık Dilek'in canavarca hisle hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        İddianamede sanık Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanık Dilek'in ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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        #Bilal Dilek
        #Son dakika haberler
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