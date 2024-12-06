Jose Mourinho'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!

Türkiye'de taraftarların futboldan çok kulüplerini sevdiğinin altını çizen Portekizli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkler takımları için çıldırıyorlar. Portekiz'e benziyor ama İngiltere çok farklı. İngiltere'de Chelsea'de çalışırken evime yürüyerek gidebiliyordum. Burada teknik direktörleri kovma kültürü var, aralık ayındayız ama 5 hocayla yollar ayrıldı. Türk takımları Avrupa'da hedef koymuyorlar, ne kadar ileri gidersek artı diye bakıyorlar ve burada asıl hedef Türkiye ligi oluyor. Türkiye'deki takımlar genelde savunma yaparak oynuyorlar, bazıları önde adam adama şiddetli baskı yapıyor ama temel hedefleri savunma oluyor. Bizim biraz ofansif oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Her 2 oyuna da hazırlanmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda neyle karşılaşacaksak ona göre çalışmaları sürdürüyoruz. Nerede ihtiyacımız var diyorsanız daha çok defansif tarafımızı geliştirmemiz gerekiyor. Defansif anlamda büyük bir kültürü olmamış bu takımın. Önde nasıl karşılanır, geride nasıl karşılanır bu anlamda karar hataları yapıyoruz. Bunlar bireysel hata değil bütün olarak görüyorum bunu."