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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Türkiye yıllarca onu konuştu! Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu! | Son dakika haberleri

        Türkiye yıllarca onu konuştu! Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!

        Türkiye'nin yıllarca konuştuğu Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu. Antalya'da işkence gördüğü ve kendisini ölümle tehdit ettiği eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldüren İpek'e 'ceza verilmesine yer olmadığı' hükmü kesinleşti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:21
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        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
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        Antalya'da 3 yıl önce kendisine işkence yapıp, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (34) hakkında 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez' hükmü gereğince verilen tahliye kararına itiraz, 'bölge adliye mahkemesince verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair kararların temyiz incelemesine tabi olmadığı' hükmünce Yargıtay tarafından reddedildi.

        DHA'nın haberine göre Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak 2021 gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı.

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        Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu.

        Taraflar arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının 'Haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

        SAVCI, 6 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

        Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek, 26 Nisan 2021 tarihinde Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İpek, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek İpek'in 'Kast olmaksızın taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

        108 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

        Mahkeme heyeti, 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez' hükmü gereğince Melek İpek'in tahliyesine karar verdi. Melek İpek, 108 gün sonra tahliye kararı ile özgürlüğüne kavuştu.

        Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi’nce görüşüldü. İstinaf başvurusunun ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, birinci derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

        YARGITAY USULDEN REDDETTİ

        Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, temyiz istemini usulden reddetti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ilamında, 'Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararların temyiz incelemesine tabi olmadığı hatırlatılarak, temyiz istemlerinin oy birliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi. İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "Yargıtay, 'bu karar temyiz edilemez' demiştir. Bununla birlikte karar kesinleşmiştir" dedi.

        AVUKATI KONUŞTU

        Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, müvekkilinin tüm yargılama sürecinin kamuoyu tarafından dikkatle takip edildiğini söyledi. Onaran, "107 gün sonra yargılama nihayet buldu ve Melek İpek açısından yerel mahkeme 'ceza verilmesine yer olmadığına' karar verdi. Sonrasında taraflar, bu kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz etti. Biz de bu temyize cevap verdik. Melek İpek'e ceza verilmemesine yönelik kararın doğru bir karar olduğu Antalya Bölge Adliyesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı" dedi.

        "KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK"

        Onaran, kararın sonrasında Yargıtay'a taşındığını belirterek, "Hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar, istinaf denetiminden geçtikten sonra temyize tabi kararlar değildir. Yargıtay, Melek İpek hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair, 'istinaf denetiminden geçtikten sonra temyize tabi karar değildir' kararı verdi. Bu kararla Melek İpek'e ceza verilmesine yer olmadığına dair karar, hukuk önünde kesinleşmiştir. Bu karar, bundan sonraki yargılamalarda emsal teşkil edecek. Türk Ceza Kanunu tarihinde yerini almış çok kıymetli bir karardır" diye konuştu.

        TUTUKLU KALINAN 107 GÜN İÇİN DAVA AÇILMAYACAK

        Onaran, "Mahkemeler ve hukuk, milletin vicdanıdır. O süreci ülke olarak hep birlikte takip ettik, hepimize 'oh' dedirten bir karardır. Bu kararın yüksek mahkemeler tarafından da tescil edilmiş olması, hukuka inancımızı nispeten arttırmıştır. Bölge Adliye Mahkemeleri'nin çok kıymetli olduğu anlaşılmıştır. Sürecin başında ne olursa olsun devlete ve devletin hukuk sistemine güvendiğimizi ifade ettik. Müvekkilim Melek İpek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ise tutuklu kaldığı 107 gün için ne avukatı olarak ben ne de müvekkil olarak dava açmayacağız" dedi.

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