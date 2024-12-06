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        Haberler Gündem 3. Sayfa Somer Şefe 5.5 yıl hapis cezası! Somer Sivrioğlu'na hapis | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!

        İstanbul Beşiktaş'ta, Efendy isimli restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan" şef Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal, 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:18
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        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde, Efendy isimli restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü belirtilmişti.

        DUVARI KULLANMAYA DEVAM ETMİŞLERDİ

        AA'da yer alan habere göre Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri anlatılmıştı.

        "BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"

        İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenmişti.

        5 YIL 6 AY 20'ŞER GÜN HAPİS

        İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

        Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi.

        Heyet, sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatine karar verdi.

        Şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!
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