Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdun batısında, 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Antalya, Aydın ve Muğla için "sarı" alarm verilirken sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu ve sağanak yağışın beklendiği saatler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE VE GÜNEY EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Antalya, Aydın ve Muğla için "sarı" alarm verilirken; son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 16, Çok bulutlu
BURSA: 17, Parçalı bulutlu açık
ÇANAKKALE: 17, Yağışların, öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE: 14, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 8, Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ: 14, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA: 16, Sabah saatlerinden itibaren merkez ve güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA: 21, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 19, Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
ISPARTA: 13, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MERSİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 7, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA: 10, Öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
YOZGAT: 8, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı bulutlu
TOKAT: 8, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 16, Parçalı bulutlu
ERZURUM: 0, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 11, Parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 13, Parçalı bulutlu
SİİRT: 12, Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 16, Parçalı bulutlu