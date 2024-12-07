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        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdun batısında, 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Antalya, Aydın ve Muğla için "sarı" alarm verilirken sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu ve sağanak yağışın beklendiği saatler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 07:04 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:29
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        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE VE GÜNEY EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

        Antalya, Aydın ve Muğla için "sarı" alarm verilirken; son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 16, Çok bulutlu

        BURSA: 17, Parçalı bulutlu açık

        ÇANAKKALE: 17, Yağışların, öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE: 14, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 8, Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 14, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        MANİSA: 16, Sabah saatlerinden itibaren merkez ve güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ADANA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

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        ANTALYA: 19, Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

        ISPARTA: 13, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        MERSİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 7, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA: 10, Öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        YOZGAT: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 20, Parçalı bulutlu

        TOKAT: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 16, Parçalı bulutlu

        ERZURUM: 0, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu

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        DİYARBAKIR: 11, Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP: 13, Parçalı bulutlu

        SİİRT: 12, Parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA: 16, Parçalı bulutlu

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