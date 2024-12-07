Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 ÇANAKKALE VE GÜNEY EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK? Antalya, Aydın ve Muğla için "sarı" alarm verilirken; son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ: 16, Çok bulutlu BURSA: 17, Parçalı bulutlu açık ÇANAKKALE: 17, Yağışların, öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE: 14, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 8, Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ: 14, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MANİSA: 16, Sabah saatlerinden itibaren merkez ve güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ADANA: 21, Parçalı ve çok bulutlu REKLAM ANTALYA: 19, Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor ISPARTA: 13, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı MERSİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 7, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı KONYA: 10, Öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı YOZGAT: 8, Parçalı ve çok bulutlu BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 20, Parçalı bulutlu TOKAT: 8, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 16, Parçalı bulutlu ERZURUM: 0, Parçalı ve çok bulutlu KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu MALATYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu VAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu REKLAM DİYARBAKIR: 11, Parçalı bulutlu GAZİANTEP: 13, Parçalı bulutlu SİİRT: 12, Parçalı bulutlu ŞANLIURFA: 16, Parçalı bulutlu