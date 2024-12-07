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        Haberler Kültür-Sanat Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi

        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 00:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:10
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        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Philadelphia Hikâyesi’nden, Bir Gecede Oldu’ya, Bazıları Sıcak Sever’den Tehlikeli Bebek’e ‘sinema tarihinin en iyi 5 klasik romantik komedi filmini’ni anlattı...

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        #KADİR KAYMAKÇI
        #haberler
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