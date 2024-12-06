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        İran, Irak ve Suriye Dışişleri Bakanları basın toplantısı düzenledi

        İran, Irak ve Suriye Dışişleri Bakanları, Bağdat'ta toplanan Dışişleri Bakanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken Türkiye'nin ve Arap Birliği'nin de katılımıyla bir zirve toplanması gerektiği ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 19:01 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:46
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        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
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        Üç ülke zirvede yaptıkları açıklamada Türkiye ve Arap Birliğini Suriye konusuyla ilgili toplantıya çağıracaklarını ifade etti.

        İran, Irak ve Suriye Dışişleri Bakanlarının birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında Suriye'nin ve bölgenin haritasının değişmemesi konusundaki hassasiyetler dile getirildi.

        Suriye Dışişleri Bakanı, terörle mücadelede daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirerek daha fazla gücün seferber edilmesi gerektiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı ayrıca Suriye'de yaşanan durumun dış destekli olduğunu ve ülkeyi bölmeyi amaçladığını ifade etti.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'nin aynı Irak ve İran gibi terörizmin kurbanı olduğunu belirtirken uluslararası toplumu Suriye'de yaşanan terörle mücadeleye davet etti.

        İran'ın ve bölge ülkelerinin güvenliğinin Suriye'nin güvenliğinden geçtiğini belirten Arakçi, "Kendi ülkemizi korumak istiyorsak Suriye'yi savunmalıyız." dedi. Arakçi ayrıca Suriye'ye olan desteklerinin kesilmeyeceğini de açıkladı.

        Basın toplantısı sonrası yayımlanan ortak açıklamada iş birliği ve dayanışmadan başka bir yol olmadığı bildirilirken bölgenin istikrarına vurgu yapıldı.

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