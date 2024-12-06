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        Haberler Dünya YPG Suriye'de alanını genişletiyor | Dış Haberler

        YPG Terör Örgütü Suriye'de kontrol ettiği alanları genişletiyor

        Suriye Ordusunun Elbu Kemal ve Deyr-i Zor'dan çekilmesiyle beraber bu bölgelerin kontrolü YPG Terör Örgütüne geçti. Daha önce DAEŞ ile mücadele adı altında Rakka'yı ele geçiren YPG, Suriye'nin güneydoğusunda alanını genişletmeye başladı. Çoğunluğunu Arap Şii nüfusun oluşturduğu Deyr-i Zor'un ve Irak sınır kapısına yakın bulunan Elbu Kemal'in de kontrolü YPG'ye geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 20:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:43
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        YPG Suriye'de alanını genişletiyor
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        Suriye rejiminin 27 Kasım sonrasındaki gelişmelerde sürekli alan kaybederek güçlerini güneybatıya toplamasıyla, ülkenin doğusundan çıktığı alanları terör örgütü PKK/YPG işgal ediyor.

        Suriye rejimi güçleri, 27 Kasım'dan itibaren rejim karşıtı gruplar karşısında Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta art arda alan kaybı yaşamasının ardından, gün içinde ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerini çekmeye başlamıştı.

        Deyrizor il merkezi, havaalanı ve birçok stratejik noktayı PKK/YPG'ye devreden Suriye rejim ordusu ve İran destekli güçler, buradan başkent Şam ve Şam'a açılan kapı durumundaki Humus vilayetine hareket etmişti.

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        Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor.

        Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu işgalinde tutan PKK/YPG, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor.

        Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor.

        - İran'ın Irak'tan Suriye'ye ulaşan ikmal hattı örgütün eline geçti

        Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

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        İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.

        Ancak Deyrizor il merkezinin PKK/YPG'ye devredilmesiyle bu ikmal hattı da örgütün eline geçmiş oldu.

        Suriye'deki gelişmeler

        Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

        30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

        Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

        Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

        Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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        #Suriye
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