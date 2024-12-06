Osimhen'in sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Devre arasında ayrılacak mı?

DURSUN ÖZBEK: ZOR BİR MADDE VAR

Başkan Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek" ifadelerini kullanmıştı.