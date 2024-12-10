İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

Suriye'de 53 yıllık Esad yönetiminin çökmesinin ardından İsrail ordusu, Suriye'de ilerleyişini sürdürüyor. Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, İsrail askerleri Şam'ın 25 kilometre güneybatısına kadar ilerledi.

Reuters'a konuşan iki güvenlik kaynağı, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına kadar ilerledi.

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Suriye güvenlik kaynağı, İsrail birliklerinin Suriye topraklarına 10 km uzaklıktaki Qatana'ya ulaştığını söyledi. İsrail ordusu Reuters'ın yorum talebini reddetti. İSRAİL SURİYE'DE 250 HEDEFİ VURDU İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de hava saldırılarıyla 250 hedefi vurduğu bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'ye "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilen haberde, bu hava saldırılarıyla Esad ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürüldü. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

İsrail Suriye'ye saldırdı Haberi Görüntüle REKLAM İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı belirtilen haberde, Esad rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedildi. Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu belirtildi.

ABD: İŞGAL GEÇİCİ BİR DURUM ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ordusunun, Golan Tepeleri'nin ötesinde Suriye topraklarına girmesinin, oluşan güvenlik boşluğu nedeniyle "geçici bir durum" olduğunu söyledi. Her ülkenin terörist örgütlere karşı harekete geçme hakkı olduğunu belirten Miller, "Suriye ordusu (Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'a bağlı rejim güçleri) müzakere konusu olan İsrail-Suriye tampon bölgesi (Golan Tepeleri) etrafındaki mevzilerini terk etti. Bu da potansiyel olarak İsrail'i ve vatandaşlarını tehdit edecek, terörist örgütler tarafından doldurulabilecek bir boşluk yarattı." dedi.

"Bence her ülke, özellikle şu anda Suriye'de içinde bulunduğumuz gibi istikrarsız zamanlarda, sınırında terörist örgütler tarafından doldurulabilecek olası bir boşluktan endişe ederdi." diyen Miller, İsrail'in bu eylemlerinin "geçici olduğunu" kaydetti. Sözcü Miller, İsrail ve Suriye arasında 1974'te varılan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı desteklediklerini yineledi.

İsrail'in bu işgal girişiminin bölge ülkeleri tarafından kınandığının hatırlatılması üzerine Miller, "Biz gerginliği azaltma ve istikrar sağlamaya çalışıyoruz." diyerek, bölgede sağlanacak bir istikrarın "İsrail dahil" tüm ülkelerin çıkarına olacağına değindi. İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETMESİ İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.