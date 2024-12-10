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        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi

        Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağının getirilmesinin ardından, Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınması talep eden tasarı kabul edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:03
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        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
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        Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etti.

        Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te sıkıyönetim ilanında rol alan 8 kişinin gözaltına alınmasını öngören tasarı oylandı.

        Oylama sonucunda, aralarında Yoon, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ve eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in de olduğu 8 kişinin "derhal gözaltına alınması talebini" içeren karar tasarısı 94'e karşı 191 oyla kabul edildi. Oylamaya katılan 288 milletvekilinden 3'ü de çekimser oy kullandı.

        Yoon'un azline ilişkin önerge, meclisin 3'te 2 çoğunluğu elde edememesi nedeniyle kabul edilmediği için muhalefet bu kez gözaltı tasarısını gündeme taşıdı.

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        Öte yandan, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle yargılanması için özel yetkili savcı atanmasına ilişkin karar da mecliste kabul edildi.

        AZLEDİLMESİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

        Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için sunulan azil önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyordu.

        Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyduğu için 7 Aralık'ta oylanan önerge kabul edilmemişti.

        - Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

        Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

        Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

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        Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

        Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

        Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

        "Vatana ihanet" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti.

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