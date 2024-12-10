Time Dergisi'nin Yılın Kişisi adayları belli oldu: 10 finalist arasında Prenses Kate Middleton sürprizi

Eşi Prens William ile ayrıldıkları söylentileri ayukka çıkmışken, bir gün market çıkışındaki görüntüsü bile onun sahte Kate olduğu iddialarına yol açmıştı. Hatta görüntülerdeki kişinin yapay zekayla üretilmiş olduğu söylenmişti.

Prenses Kate, sessiz kaldıkça dedikoduların arkası kesilmiyor, onunla ilgili haberler manşetlerden düşmüyordu.

Sonunda Prenses Kate, mart ayında bir video paylaşarak kansere yakalandığını açıklamıştı.

"Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" sözlerini sarf eden Prenses Kate'in hastalığı başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada onu takip edenlerde şok etkisi yaratmıştı.