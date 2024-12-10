Peskov: Barış ancak bir şartla olur | Dış Haberler

Peskov: Barış ancak bir şartla olur | Dış Haberler

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Ukrayna ile olabilecek bir barış anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu. Peskov, barış için iyimser konuşmazken görüşmeler için yeterli zemin olmadığını belirtti.

Peskov, barış görüşmelerinin ancak Rusya tarafından ele geçirilen dört bölgenin ilhâkının tanınması ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinin askıya alınması ile mümkün olabileceğini ifade etti.

REKLAM advertisement1

Rusya, Ukrayna'da Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini eli geçirdi ve bu bölgelerdeki ilerlemesini sürdürüyor. 2023 yılına göre Ukrayna'nın doğusunda ele geçirdiği alanı 6 kat artıran Rus Ordusu Ukrayna'nın doğu cephesini oldukça tahrip etti. REKLAM Rusya hâlihazırda Ukrayna topraklarının %20'sini ele geçirmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere birçok üst düzey Rus diplomat yeni durumun kabul edilmesi gerektiği konusuna vurgu yaparak 4 bölgenin ilhâkını istiyor.

Peskov, barış görüşmelerine aracılık etmek isteyen ülkelerden de bahsetti ve özellikle Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak istediklerini dile getirdi.