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        Haberler Dünya Çin'den büyük tatbikat | Dış Haberler

        Çin, Tayvan kıyılarında 90 gemiyle tatbikat yapacak

        Çin, 90 geminin katılımıyla birlikte Tayvan kıyıları boyunca deniz tatbikatı düzenleyecek. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tayvan Ordusuna, Çin Donanması tarafından düzenlenecek olan tatbikatlara karşın savaşa hazır olma emri verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 20:26 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:26
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        Çin'den büyük tatbikat
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        Çin, Tayvan geriliminde tansiyon yeniden yükseldi. Çin Donanması 90 savaş gemisinin katılımıyla yapılacak tatbikat için ilgili hava ve deniz sahasını geçişe kapattı. Tatbikat Tayvan kıyıları boyunca düzenlenecek olduğundan Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduya savaşa hazır olma emri verildi.

        Tek taraflı atılacak herhangi bir provokasyonun bütün bölgeyi tehlikeye atacağını belirten Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu tür hamlelerden uzak durulması konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada eğer Tayvan karasuları ihlâl edilirse müdahalede bulunulacağı ifade edildi.

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        Bakanlıktan yapılan açıklamada zaman zaman ihlâllerin olduğu belirtilirken gerekli karşılığın verildiğine dikkat çekildi.

        Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Çin'in Tayvan'ın karasularında gerçekleştirdiği bu tatbikatla Tayvan'a gözdağı vermek istediğini ancak kendilerinin savaşa hazır olduklarını belirtti.

        Tayvan-Çin gerilimi, Çin İç Savaşı'nda mağlup olan milliyetçilerin Çin ana karasından Tayvan Adası'na çekilmesiyle başladı. Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ın ana vatana ait olduğunu iddia ederek Tayvan'ı ilhâk etmek istiyor.

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