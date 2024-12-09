Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans tarafından yapılan açıklamaya göre, Hollanda'ya ait F-35 savaş uçakları, Rusya'ya ait Su-27 savaş uçaklarına önleme yaptı.

Savunma Bakanının yaptığı açıklamaya göre Su-27 savaş uçaklarına gözetleme ve keşif uçakları da eşlik ediyordu. Brekelmans yaptığı açıklamada Hollanda Hava Kuvvetlerinin NATO'yu savunmaya her zaman hazır olduğunu bildirdi.

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Nederlandse F-35's hebben vanuit Estland 3 Russische vliegtuigen onderschept boven de Oostzee.



Zo zijn Russische verkennings- en spionagevliegtuigen weg begeleid.



Trots dat onze luchtmacht paraat staat om ons gezamenlijk NAVO-luchtruim te bewaken!https://t.co/tLIPlgisON pic.twitter.com/5WyjsWW6lY — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 9, 2024 Hollanda Aralık ayının başından beri NATO'nun doğu kanadını korumak amacıyla Baltık Denizi'nde devriye uçuşları düzenliyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleşen olay bir hava devriyesinde gerçekleşti. REKLAM Rus uçaklarına önleme yapan Hollanda Hava Kuvvetleri, NATO sorumluluk bölgesi boyunca Rus uçaklarına eşlik ederek NATO sorumluluk bölgesine girmelerine izin vermedi.