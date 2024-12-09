Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'ya gitmesiyle birlikte idareyi ele alan muhalifler, Esad Yönetimi tarafından askere alınan Suriye vatandaşları için genel af ilân etti. HTŞ lideri Colani, yaptığı konuşmalarda intikam güdüsüyle hareket etmeyeceklerini ve bütün herkese hoşgörü ile yaklaşacaklarını açıklamıştı.

Açıklama 9 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde muhaliflerin Telegram kanalından yayımlandı. Açıklamaya göre Beşar Esad Yönetimi tarafından zorunlu askerlik hizmetine alınan askerler için genel af ilân edildi.

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KADINLARIN GİYİMİNE KARIŞILMAYACAK HTŞ tarafından yapılan açıklamada kadınların giyimlerine ve görünümlerine karışılmayacak. İffet konusu dâhil olmak üzere kadınlara hiçbir telkinde bulunulmayacağı ifade edildi. Açıklamada uygar bir ulus inşa etmek için bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı göstermek gerektiği de dile getirildi.