Ünlü isimler'den askeri helikopterin kazası sonrası taziye mesajı

Kıvanç Tatlıtuğ: Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mekânları cennet olsun, ruhları şad olsun.