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        Haberler Magazin Ünlü isimler'den askeri helikopterin kazası sonrası taziye mesajı - Magazin haberleri

        Ünlü isimler'den askeri helikopterin kazası sonrası taziye mesajı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimiz şehit oldu. Ünlüler, üzüntülerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:38
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        • 1

          Hülya Koçyiğit: Isparta'da gerçekleşen heklikopter kazası sonucu şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

        • 2

          BKM: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        • 3

          Erol Evgin: Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

        • 4

          Yılmaz Erdoğan: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        • 5

          Tarkan: Isparta’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

        • 6

          Kıvanç Tatlıtuğ: Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mekânları cennet olsun, ruhları şad olsun.

        • 7

          Ebru Gündeş: Isparta'da yaşanan kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

        • 8

          Emel Sayın: Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ve milletimize başsağlığı diliyorum.

        • 9

          Ata Demirer: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        • 10

          Doğa Rutkay: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        • 11

          Gülşen: Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

        • 12

          Hande Yener: Mekânları cennet olsun.

        • 13

          Ecem Erkek: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        • 14

          Yıldız Çağrı Atiksoy: Ateş, hepimizin yüreğine düştü. Hayatını kaybeden kahramanlarımızın mekânı cennet olsun. Rabbim, ailelerine sabırların en büyüğünü versin. Başımız sağ olsun. Çok büyük acı.

        • 15

          Nergis Kumbasar

        • 16

          Seda Bakan

        • 17

          Aleyna Tilki

        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
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