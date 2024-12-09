İsrail Lazkiye'ye saldırdı

Suriye'de Beşar Esad Yönetiminin devrilmesi ile birlikte yaşanan geçiş süreci bazı bölgelerde güvenlik kaybına yol açtı. İsrail, Baas Rejiminin devrildiği gerekçesiyle 1974 yılında imzalanan Çatışmasızlık Anlaşmasını yok sayarak Golan Tepeleri'nin tamamını ve Hebron Dağı'nı işgal etti.

İsrail 9 Aralık akşamı ise Lazkiye Limanı'nda demirli bulunan Suriye Donanmasını imha etmek amacıyla büyük bir hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail Hava Kuvvetleri, Lazkiye'nin ardından Şam'ın Adra kentinde bulunan silah depolarını da hedef aldı. Pentagon'dan yapılan açıklamada ise Suriye'de bulunan kimyasal silahların yanlış ellerin eline geçmesine engel olunması gerektiği ifade edildi.

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DERA VE KUNEYTRA HEDEFTE İsrail Hava Kuvvetleri ayrıca dün geceden beri Suriye'nin güneyinde bulunan Dera ve Kuneytra bölgelerine 20'den fazla hava saldırısı düzenledi. Aktarılan bilgilere göre İsrail Ordusu tanklar ile Kuneytra'da 4-5 kilometre kadar içeri girdi. REKLAM Suriye'de yaşanan geçiş sürecinden istifade eden İsrail, Baas Rejiminden kalan silahların, gemilerin ve mühimmatların Suriyeli muhaliflerin eline geçmesini engellemeye çalışıyor.

NETANYAHU'NUN SON AÇIKLAMALARI Netanyahu yaptığı son açıklamada, Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'de kalacağını ifade ederken Hamas ile de herhangi anlaşma olmadığını açıkladı. Savaşın ancak İsrail tarafından belirlenen hedefler gerçekleştirilince biteceğini de ekledi. Netanyahu ayrıca herhangi bir baskının kendisini yıldıramayacağını ve zafere ulaşana kadar devam edeceğini ifade etti.