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        Haberler Gündem Güncel Rötar yapan havayolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek | Son dakika haberleri

        Rötar yapan havayolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte rötar yapan havayolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 01:59 Güncelleme: 10.12.2024 - 02:00
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        Rötar yapan havayolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek
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        SHGM’nin Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in (SHY-YOLCU) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Yayımlanan değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.

        Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 euro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euro, tazminat tutarı belirlendi.

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        Söz konusu tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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