YPG Münbiç'ten çekilecek
Muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre YPG Terör Örgütü, kuşatma altında bulunan Münbiç'ten çekilecek. Çekilme, anlaşma ile ve güvenli bir şekilde olacak.
Reuters'ın haberine göre muhalif kaynaklar, YPG Terör Örgütü'nün kuşatma altında bulunan Münbiç'ten çekileceğini bildirdi. Çekilme, anlaşma ile olacak ve YPG Terör Örgütü üyeleri şehirden çıkacak.
SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlendi.
Münbiç 2018 yılından beri YPG Terör Örgütünün kontrolünde bulunuyordu.