Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı

Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine artan sayıda gıda ürünü geri gönderilmeye devam ediyor.

İtalya ve Bulgaristan'a yönelik bildirimlerde Türkiye'den gelen kuru incirlerde de en zehirli aflatoksin olan 'Aflatoksin B1' tespit edildi. Yine Bulgaristan'a yollanan narlarda ise yüksek miktarda asetamipirid ve sulfoxaflor isimli pestisitler bulunurken Almanya'ya giden kuru incirlerde ise yüksek miktarda Okratoksin A tespit edildiği duyurulmuştu.

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‘CİDDİ’ UYARISIYLA PİYASADAN TOPLATILDI Son olarak dün (9 Aralık) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den Finlandiya'ya gelen kimyonlarla ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla piyasadan toplatıldığını duyurdu. RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 730077 numaralı Finlandiya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kimyonlarda "Salmonella - patojen mikroorganizmalar" tespit edildiği belirtildi.

Bahsedilen Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla dışarı atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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