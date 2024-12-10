Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

REKLAM advertisement1 İstanbul Yağmurlu 18° Ankara Güneşli 15° İzmir Parçalı Bulutlu 20° Antalya Yağmurlu 17° Trabzon Kısmen Güneşli 19° Bursa Parçalı Bulutlu 17° Adana Güneşli 21° Diyarbakır Kısmen Güneşli 14° Gaziantep Parçalı bulutlu 17° Ağrı Parçalı bulutlu 4° REKLAM Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması (40-60 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.