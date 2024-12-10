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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı! - 10 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey Ege ve Marmara'da kuvvetli lodos kendisini hissettirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 07:32 Güncelleme: 10.12.2024 - 07:32
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        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 18°

        Ankara

        Güneşli 15°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 20°

        Antalya

        Yağmurlu 17°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 19°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 17°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 14°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 17°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu
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        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması (40-60 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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