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        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda

        Suriye'de 13 yıldır süren iç savaş, muhalif silahlı grupların 12 günlük ilerleyiş sonucu Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle son buldu. Beşar Esad'ın ülkesinden kaçmasıyla yeni bir dönem başlayacak. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hamza Canbolat, Esad ailesinin konakladığı sarayı görüntüledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:58
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        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
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        Suriye'de 13 yıllık iç savaş ve 53 yıllık Esad rejimi, muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla son buldu.

        Esad rejiminin devrilmesiyle ülke geçiş dönemine girdi, Beşar Esad ülkesinden kaçarak Moskova'ya sığındı. Şam'da halk kutlamalara devam ederken, Esad'ın başkanlık sarayı da sessizliğe gömüldü.

        Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hamza Canbolat, Esad ailesinin konakladığı sarayı görüntüledi.

        Suriye'de 13 yılı aşkın süredir halkın açlık ve yoksullukla mücadele ederken, Esad'ın lüks içinde yaşadığını belirten Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Esad ailesinin konakladığı bu sarayın babası Hafız Esad tarafından yapıldığını belirtti.

        "GÜNLER ÖNCESİNDEN KAÇMAK İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞ"

        Sessizliğe gömülmüş saraydan izlenimlerini aktaran Çetiner Çetin, saraydaki görüntülerin Esad'ın günler öncesinde kaçmak için hazırlık yaptığını gösterdiğini söyledi.

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