Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirecek. Toplantıda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK temsil edecek
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Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını saat 16.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirecek.
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Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, komisyonda işçileri temsil eden üyeler toplantı öncesi saat 14.00’te TÜRK – İŞ Genel Merkezi’nde Genel Başkan Ergün Atalay ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelecekler.
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Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek açıklanması gerekiyor.
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Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı.
Asgari ücretin açıklanma tarihinin bu tarih içerisinde belli olması bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ediyor. Komisyonun Aralık ayı sonuna kadar yapacağı 4 toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABİNE SONRASI AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine sonrası konuya ilişkin "Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum" demişti.
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ORTAK AÇIKLAMA İLE İŞÇİLERİN TALEPLERİ BELİRTİLDİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK ise geçtiğimiz günlerde ortak açıklama yayımlayarak "İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur. Enflasyon artışını ücret gelirlerinde gören yaklaşım kabul edilemez. Asgari ücret, emeğe gösterilen saygının ölçüsüdür" dedi.
Açıklamada asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan geçim şartları yaklaşımına uyulması ve ulusal düzeyde tek olarak belirlenmesi gerektiğini vurgu yapıldı.
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Asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.
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