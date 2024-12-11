Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda beklentilere paralel bir şekilde aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda ise yüzde 2.7 yükseldi.

Önceki 4 ayda aylık enflasyon yüzde 0.2 olarak kaydedilmişti. Tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 oranında ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 oranında artış göstermişti.

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ARTIŞIN YÜZDE 40'I BARINMADAN GELDİ Gıda ve enerji fiyatlarının olmadığı çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel bir şekilde aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 3.3 olarak açıklandı. REKLAM ABD çalışma bakanlığı verilerine göre kasımda barınma endeksi yüzde 0.3 yükseldi ve aylık manşet enflasyonun yüzde 40'ı buradaki artıştan kaynaklandı. Gıda endeksi yüzde 0.4 artarken enerji fiyatlarındaki artış yüzde 0.2 oldu.

ABD'de yıllık enflasyonun 20 yıllık seyri: ABD'de enflasyon Haziran 2022'de yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti. Daha sonra Fed'in attığı sıkılaşma adımlarının etkisiyle Eylül 2024'te yüzde 2.4'e kadar geriledi. Son 2 ayda ise yükseliş kaydedildi. İNDİRİM BEKLENTİSİ KUVVETLENDİ Söz konusu veri Fed'in faiz kararında belirleyici olacağı için merakla bekleniyordu. Yıllık enflasyonun, özellikle de çekirdek enflasyonun beklentiler dahilinde gelmesiyle 18 Aralık'ta Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. CME FedWatch Tool'da yer alan bilgilere göre enflasyon verisi öncesi Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 86.1 seviyesindeydi. Verinin açıklanmasının ardından ise bu oran yüzde 96.4'e yükseldi.