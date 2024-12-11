'Endeksin yukarı yönlü hareketinde bozulma emaresi yok'

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü İbrahim Usul oldu. Borsa İstanbul'da başlayan 5 haftalık yükselişi teknik analiz açısından yorumlayan Usul, günlük geri çekilme ve kar satışları olsa da yükseliş trendini olumsuz etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığını anlattı. Usul endeksin bundan sonraki hedefinin 10 bin 250 seviyesi olduğunu ifade ederek bu seviyenin en az 3 gün aşılması durumunda 3,5 centin sonraki seviye olabileceğini belirtti.

REKLAM advertisement1 BANKACILIKTA DURUM NE? Endekste aşağı yönlü hareketlerde ilk stop loss seviyesini de değerlendiren Usul aralık ayında olası gelişmeleri dile getirirken son dönemlerde borsayı da sürükleyen bankacılık sektörünü masaya yatırdı. Usul ayrıca teknik analiz açısından hangi sektörlerdeki momentumun nasıl olduğunu yorumladı. Yurt dışı piyasalara da ışık tutan Usul, Trump’ın göreve başlama tarihi yaklaşırken S&P500'in yeni zirve görüp görmeyeceğini değerlendirdi.

REKLAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? Başta Suriye'de yaşananlar olmak üzere jeopolitik gelişmeleri ve ABD'nin yeni ekonomi politikalarındaki olası gelişmeleri dile getiren Usul, her iki durumun global ekonomik büyümeye etkisini yorumladı. Usul özellikle Trump'ın BRİC ülkelerine tarife tehdidinin gerçekleme olasılığı ve bunun enflasyon, büyüme ve emtia fiyatlarına yansıması ve yeni durumun borsalara etkisini değerlendirdi. Usul ayrıca bir süredir yatırımcısına kazandıran ons/altının teknik analizini yaptı.