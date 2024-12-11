Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor.

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STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Irfan Peljto

SAAT: 18.30

YAYIN: TRT 1

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet, Mert, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri

ATHLETIC BİLBAO: Agirrezabala, Berchiche, Paredes, Alvarez, Gorosabel, De Galarreta, Jaureguizar, Nico Williams, Inaki Williams, Sancet, Guruzeta

REKLAM Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puanla 15. sırada bulunuyor. İspanya temsilcisi ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı ve averajla 2. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde son olarak Elfsborg'u mağlup eden kırmızı-beyazlıların, LaLiga ve Avrupa kupalarında toplamda 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

ATHLETIC İLE İKİNCİ RANDEVU Hafta sonu Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe ilk kez karşılaşacağı Athletic'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de ilk 8 için iddiasını sürdürmek istiyor. İki ekip 17 Temmuz 2017 tarihinde hazırlık maçında rakip oldu ve müsabaka golsüz tamamlandı.

F.BAHÇE'DE 3 EKSİK Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemiyor. Ayak bileğinden sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da zorlu maçta yok. Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada forma giyemiyor.

LA LIGA'DA 4. SIRADA - Athletic Bilbao, İspanya LaLiga'da bu sezon 17 maça çıkarken, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Bask bölgesi ekibi son 4 maçında sahadan galibiyetle ayrılırken, yenilmezlik serisi de 8 maça yükseldi. Rakip filelere 26 gol gönderen Athletic, kalesinde ise 15 gol gördü. Takımda Ohian Sancet 7 golle ön plana çıkarken, Gorka Guruzeta ve Inaki Williams 4 gollük katkı sağladı. İSPANYA TAKIMLARI İLE 12. MÜSABAKA Fenerbahçe, bugüne kadar İspanya ekipleriyle 11 müsabakaya çıktı. Real Betis, Real Zaragoza ve Celta Vigo ile UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertliler, toplam 5 müsabakada da mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, Barcelona ile 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alırken, sahasında 3-0, deplasmanda ise 1-0'lık skorlarla kaybetti. Kanarya, İspanyol takımlarından en fazla Sevilla ile eşleşti. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde rakibini eleyen Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı. 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Ligi son 16 turunda kozlarını paylaşan iki ekip arasında tur atlayan (2-0, 0-1) Sevilla oldu.