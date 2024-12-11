Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda yaptığı konuşmada, bölgede ve dünyanın farklı köşelerinde ümidini Türkiye'ye bağlamış, kaderini Türk milletinin istikbaliyle birleştirenlere selamlarını gönderdi.

Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında hayat ve haysiyet mücadelesi verenleri hürmetle selamlayan Erdoğan, 61 yıllık zulmün, tedhişin, istibdadın ve baskının ardından özgürlüklerine kavuşan Suriye'nin kahraman ve fedakar halkına selam, sevgi ve muhabbetlerini iletti.

REKLAM advertisement1

Her yıl 10 Aralık'ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü'nün, mağdur ve mazlum coğrafyalarda yaşayanlar başta olmak üzere Türkiye ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden dün itibarıyla tam 76 sene geçti. Beyanname, dünyada en çok referans verilen ama içeriğinin uygulanması noktasında aynı hassasiyetin gösterilmediği bir belgedir. 30 maddeden oluşan bu önemli belgenin ilk maddesinde, bütün insanların özgür olduğu, insanlık ailesinin tüm üyelerinin hak ve haysiyet bakımından eşit olduğu ifade ediliyor. İlan edildiği dönemde, insanlığın geleceği adına büyük umutlar vadeden beyanname ne yazık ki zamanla örselenmiş, içi boşaltılmış, özellikle gücü elinde tutan devletler tarafından kadük bırakılmıştır. Bunun en çarpıcı ve acı örnekleri bizim gönül coğrafyamızda yaşanmıştır."

REKLAM "Farklı bölgelerde çok ağır insan hakları ihlallerine şahitlik ettik" Erdoğan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1948 yılında kabul edildiğini, bu tarihin aynı zamanda İsrail'in Filistin'de terör estirmeye başlamasının da miladı olduğunu dile getirdi. O günden beri İsrail'in, Filistin halkının topraklarını gasbetmeye, işgal etmeye, bu toprakların asıl sahiplerini sürgün etmeye devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Belgenin kabulü sadece İsrail'in hukuk tanımazlığına değil, Balkanlar'daki soydaşlarımızın zorunlu göçlere tabi tutulmasına, baskı ve asimilasyon politikalarına maruz bırakılmasına da mani olamadı. Srebrenitsa'dan 800 bin insanın hayatını kaybettiği Ruanda soykırımına kadar farklı bölgelerde çok ağır insan hakları ihlallerine şahitlik ettik. Hocalı'da kardeşlerimiz can verirken, Irak ve Afganistan işgal edilirken, Ebu Gureyb'de insanlar işkenceden geçirilirken, aynen bugün olduğu gibi komşumuz Suriye'de tarihin en vahşi zulümleri yaşanırken, hasılı beyanname göz göre göre ayaklar altına alınırken, lafa gelince insan hakları ve demokrasi havarisi kesilenlerden hiçbir ses duyulmadı."

"Teröre boyun eğmediği için işkenceyle katledilen nice insanımız oldu" Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı çifte standartla Türkiye ile ilgili hususlarda defalarca kendilerinin de karşılaştığını belirtti. Bölücü örgütün terör eylemlerinde çoğu sivil, binlerce vatan evladını şehit verdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Sırf bölücü teröre boyun eğmediği için işkenceyle katledilen nice insanımız oldu. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi 252 insanımız FETÖ'cü hainler tarafından kalleşçe, alçakça şehit edildi. Ama tüm bu süreçlerde eleştiri okları ülkemize yönelirken, masumları katleden caniler, Batılı ülkeler tarafından kollandı, baş tacı yapıldı. Burada şu gerçeği çok net görebiliyoruz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin altını en fazla oyanlar, dünyada bunun güya savunuculuğunu üstlenenlerdir."

Erdoğan, insan haklarının günümüzde siyasallaştırılmış bir kavram olduğunu ve çoğu zaman siyaset mühendisliği projelerinde bir araç olarak kullanıldığını söyledi. Gelinen noktada insan haklarının sadece dünyanın belli bir bölgesine ve belli bir insan nüfusuna uygulanan imtiyazlı haklar şeklinde algılandığını belirten Erdoğan, "Zahirdeki tüm aksi söylemlere rağmen işin özünde renk, köken, kan ve inanç üzerinden daraltılmış bir insan hakları tanımı yapılıyor. Beyaz adam beyannamede kayıtlı tüm hakları kullanmada alabildiğine özgürken insanlığın geri kalanı ancak belli haklardan istifade edebiliyor. Dünyada insan haklarına riayet konusunda yaşanan gerilemenin temel sebebi işte bu sınıfsal samimiyetsiz ve riyakar politikalardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen bir tasavvur sahibi olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "7 asır önce devletimizin kurucularına yapılan bu tavsiye, devlet ve toplum hayatında yüzyıllardır milletimize rehberlik ediyor. Yine bundan beslenen bir diğer önemli umdemiz, 'mazluma kimlik sorulmaz' prensibidir. Millet olarak tarih boyunca dünyanın neresinde bir zulüm varsa kimseden çekinmeden sesimizi yükselttik, tavrımızı ortaya koyduk. Beş asır önce engizisyon zulmüne maruz kalan Musevilere kapısını açarak hayatlarını kurtaran bizdik.

19. yüzyılda Polonyalı mültecilere 'Tacı mı veririm, tahtı mı veririm fakat devletime sığınanları asla geri vermem' diyerek sahip çıkan bizim sultanlarımızdır. İkinci Cihan Harbi'nde Nazi vahşetinden kaçan farklı milletlere kapısını açan yine biz olduk. Birinci Körfez Savaşı'nda Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizi katliamın pençesinden kurtaran yine biz olduk. Aynularab'a DEAŞ'lı caniler saldırdığında bir gecede yüz binlerce Suriyeli Kürt'ü ülkesine kabul eden aynı şekilde Türkiye'ydi, bizim hükümetimizdi."

"Sadece ülkemizin kapılarını değil gönül dünyamızın kapılarını da ardına kadar açtık" Benzer olayların Türkiye tarihinde sayısız örneği bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Büyük bir gururla ifade etmek isterim, Türkiye, asırlardır mazlumlara eman yurdu olmuş, müşfik ve merhametli bir ülkedir. Milletimiz de alicenap bir millettir. Kapımıza gelene 'Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün?' diye sormadık. Bizden yardım dileyene 'Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin?' diye sormadık. Türkiye'ye sığınana 'Beyaz mısın, siyah mısın?' diye sormadık. İhtiyaç sahiplerinin kimliğine asla bakmadan, inancına, derisinin rengine aldırmadan sadece ülkemizin kapılarını değil gönül dünyamızın kapılarını da ardına kadar açtık." ifadelerini kullandı.

Nerede bir masum ve mazlum varsa hakkını savunduklarını, zulmü alkışlayanlardan değil gerektiğinde bedel ödeme pahasına hakkı tutup kaldıranlardan olduklarının altını çizen Erdoğan, "Hem Gazze mezaliminde hem de Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. 86 bin tonluk insani yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek sağlayan ülkelerdeniz. Ticari işlemleri durdurmak suretiyle İsrail hükümetine en net tepkiyi veren ülke yine Türkiye'dir. Lübnanlı kardeşlerimize ulaştırdığımız yardımlarla burada da elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin ülke ve millet olarak insanlık sınavını başarıyla verdiği yerlerin başında Suriye'nin geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "İlk günden beri bu meselede durduğumuz yer bellidir, tutumumuz bellidir, söz ve eylemlerimiz apaçık ortadadır. Türkiye, Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır. İnsanlığımızın, Müslümanlığımızın ve komşuluğumuzun gereği neyse zor dönemde bunu yapmaya gayret ettik. Suriyeli muhacirleri 'Ensar' ruhuyla 13 yıl boyunca hamdolsun en güzel şekilde misafir ettik. Hatırlayın, hep ne dedim; 'Biz ensarız' dolayısıyla 'Bir muhacir neyi yapıyorsa işte biz bunu yapmaya mecburuz' dedik. Ne zaman dedik? 'Sizi kovacağız' diyen bu ülkedeki ana muhalefete rağmen dedik. Elbette bu süreci zehirlemek isteyenler de oldu.

CHP'nin eski genel başkanı, Nazivari ırkçı, nefret söylemleriyle milletimizi galeyana getirmeye gayret ederken, evlerini, vatanlarını, kimi zaman ailelerini bir gecede terk etmek zorunda bırakılan mazlumlara vicdansızca, insafsızca saldırdılar. Bu garibanları hedef haline getirmekten utanmadılar. Sırf seçimde 3-5 oy daha fazla alabilmek uğruna ne bize ne milletimize ne de inancımıza yakışmayan yollara tevessül ettiler. Tabii işin daha üzücü yanı da şudur, birileri maalesef buna sırf menfaatlerini koruma adına sessiz kalmıştır. Haktan, hukuktan, adaletten, özgürlükten bahsedenlerin çoğu haftalarca süren bu ırkçı, nefret furyası karşısında iki kelam etmedi. Mesele Suriyeli muhacirler olunca duymadılar, görmediler, konuşmadılar. Peki sonuçta ne oldu? Vicdan kazandı, vicdan. İnsanlık kazandı, merhamet kazandı, dayanışma kazandı, yüce gönüllü olmak kazandı."

Erdoğan, muhacirleri bile bile ölüme göndermek isteyenlerin hem seçimlerde hem de insanlık sınavında kaybettiklerini belirtti. Herkesi derinden sarsan ve televizyonlarda yayınlanan Sednaya Hapishanesi gibi işkence ve ölüm merkezlerine bakıldığında, nasıl vahim bir felaketin eşiğinden dönüldüğünün çok daha iyi anlaşıldığına işaret eden Erdoğan, "14-28 Mayıs seçimlerinde Anadolu irfanının galip gelmesi, milletimizin tarihine yeni bir utanç lekesi bulaştırılmasının önüne geçmiştir. Şunu da ifade etmek durumundayım, eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte inşallah Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır." dedi.

Suriye'de barış ortamı kök saldıkça, gönüllü geri dönüşlerin sayısının da zamanla artacağına olan inancını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Şimdi CHP'nin ve bazı faşist grupların bu olumlu iklimi de sabote etmeye çalıştığını görüyoruz. Yaptıklarından dolayı biraz olsun mahcubiyet duyması gereken CHP'nin, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin kuyruk acısıyla mülteci düşmanlığını köpürtmesi, bu siyasi parti adına bir utanç vesikasıdır. Burada bir hususu da söylemeden geçemeyeceğim, biliyorsunuz bunlar, yıllarca şahsımıza 'diktatör' iftirası attılar. Sadece bize değil Türk demokrasisine de gölge düşürmek istediler. Hatta ülke ülke dolaşarak, Türkiye'yi yabancılara şikayet ettiler. Bize bühtan eden CHP ve yandaşlarına tavsiyem, 'diktatör' kime denir, görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler. Diktatörün ne olduğunu gerçekten öğrenmek istiyorlarsa gitsinler, yere göğe sığdıramadıkları Baas rejiminin günah galerisine bir baksınlar. CHP ve ortakları ne yaparsa yapsın biz gönüllü geri dönüşleri de inşallah vakarla yürüteceğiz."

Erdoğan, televizyon ekranlarına, gazetelere, sosyal medya mecralarına yansıyan "teşekkür" mesajlarını izledikçe mutlu olduklarını vurgulayarak, "Az önce Suriyeli yetimleri gördünüz değil mi? Suriyeli öksüzlerin bütün kardeşlerini gördünüz. Onların hayır dualarına mazhar olmanın milletçe bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bunun için Rabb'imize ne kadar hamdetsek azdır. Hayattaki her şey gibi elbette yetime, öksüze, garibe kol kanat gerebilmek de nasip işidir." diye konuştu.

Arapların, "Nasibüke yusibüke" sözünü anımsatan Erdoğan, "Şimdi bunu yaşıyoruz. Biz bu açıdan da nasipli bir milletiz. Yüce Allah, milletimizden razı olsun diyorum. Rabb'im, Suriye'de açılan yeni sayfayı başarılarla doldurmayı, Suriyeli kardeşlerimize nasip eylesin diye dua ediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede tüm bu insani adımları atarken, iç siyasette de hak ve özgürlükler alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Temel hakların, eşitlik ilkesinin, bireysel hak ve özgürlüklerin, düşünce ve ifade hürriyetinin, din ve vicdan özgürlüğünün, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tam anlamıyla kullanılmasını biz temin ettik. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde zikredilen hak ve özgürlükleri daraltan, kısıtlayan, yok sayan uygulamaların önüne biz geçtik. Kültürel kimliği dolayısıyla kimsenin ayrımcılığa uğramayacağı adil ve demokratik bir sistemi milletimizle birlikte biz hayata geçirdik. Başörtüsünün önündeki engelleri biz kaldırdık. Kılık kıyafetinden ötürü devletten ve kamusal alandan dışlanan kadınların hak ve hukukunu yine biz müdafaa ettik. Kültür Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Alevi ve Bektaşi vatandaşlarımızın haklarını yeniden ele aldık, bu hakların kullanımında pek çok iyileştirme yaptık."

Erdoğan, Kamu Denetçiliği Kurumu, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi yeni birimlerle hak ve özgürlüklerin önünü daha da açtıklarını, yargı reformu, yasa paketleri, insan hakları eylem planları, yargı reformu strateji belgeleri ile yargı ve adalet sistemini tahkim ettiklerini belirterek, varsa eksikleri giderdiklerini, güç ve güven tazelediklerini söyledi. Türkiye'de işkenceye de kendilerinin son verdiğinin altını çizen Erdoğan, "Nefret suçları kavramını ceza mevzuatımıza biz ekledik. Burada tek tek saymaya kalksak saatlerimizi alacak çalışmaları, projeleri, yenilikleri, uygulamaları, reformları, düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da 85 milyonun tamamının özgürlük alanlarını genişletecek nice çalışmayı yine milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Burada şunu da ifade etmek istiyorum, etrafımızda yaşanan gelişmeler, Cumhur İttifakı olarak bir süredir kamuoyumuza ve siyaset kurumuna yaptığımız çağrıların ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti: "İç cephemizi güçlendirmeyi amaçlayan hamlelerin özellikle arkasında Türkiye'yi, bölgemizdeki tehdit ve tehlikelerden uzak tutma arzumuz vardır. Gerilimlerin tırmandığı ve toplumsal fay hatlarının kaşındığı bir dönemde milletçe farklılıklara değil, ortak noktalarımıza odaklanmalıyız. Görüş ayrılıklarımızı mezhep, meşrep ve köken farklılıklarımızı geri plana itip, aynı hedef ve değerler etrafında kenetlenmeliyiz. Unutmayalım ki bir olursak iri oluruz, diri oluruz, saldırılar karşısında yıkılmaz bir kale oluruz. Ama birbirimize düşersek bu sefer de Allah korusun, etrafımızda dolaşan çakallara av oluruz. Rabb'im birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyorum."

Erdoğan, Kardeşliğin Yüzü Programı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, "Bu anlamlı günün mazlum ve mağdur coğrafyalar başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.