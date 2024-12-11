Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı

Domates, incir, Antep fıstığı, nar... Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı her geçen gün artıyor. Bu veriler ışığında gözler pestisit kullanımına çevrildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verileri özellikle 2015 yılından itibaren pestisit kullanımında hızlı bir artış yaşandı. 2023 yılında toplam pestisit kullanımı 10 sene öncesine yani 2013'e göre yüzde 46.5 artarak 57 bin 766 tona çıktı.

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Son 10 yılda intekstisit kullanımı yüzde 59.2, fungisit kullanımı yüzde 20.7, herbisit kullanımı yüzde 111.4, akarisit kullanımı yüzde 261.7, rodentisit ve mollussisit kullanımı ise yüzde 130.2 arttı. Sosyal medyada Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım konuya dikkat çekti. MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ YÜZDE 26,76 ARTTI TÜİK verilerine göre ise 2013'te 28,5 milyon ton sebze, 18,2 milyon ton meyve içecek ve baharat ürünleri olmak üzere 46,7 milyon ton üretim yapıldı. 2023'te ise 31,8 milyon ton sebze, 27,4 milyon ton meyve üretimi gerçekleştirildi. Toplam üretim yüzde 26,76 arttı.

LİSTEDEKİ PESTİSİTLER NE İŞE YARIYOR? Kimyasal yapılarına ve işlevlerine göre sınıflara ayrılan pestisit, insektisit, herbisit, fungusit gibi çeşitleri bulunmaktadır. İnsektisit: Böcek ve haşerelere karşı kullanılmaktadır.

Fungusit: Mantarlar ve mantar sporları ile mücadelede tercih edilmektedir.

Herbisitler: İstenmeye nabani ot ve bitkilerde tercih edilmektedir.

Akarisitler, keneleri ve akarları öldürmek için kullanılır.

Rodentisit: Kemirgenler (sıçanlar ve fareler) karşı bu çeşidi görev almaktadır.

Bakterisit: Bakterilere karşı kullanılmaktadır.

Larvisitler: Larvalara (tırtıl, kurtçuk) karşı kullanılmaktadır.