Donald Trump'tan dikkat çeken atamalar: Ankara’ya ‘bro’su, komşuya ex-gelini, Fransa'ya dünürü

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump; Türkiye, Yunanistan ve Fransa'ya 'dost ve akraba' büyükelçiler atayarak dikkatleri çekti.

Trump, Ankara Büyükelçisi olarak yakın arkadaşı ve danışmanlarından Tom Barrack'ı atadığını duyurdu.

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Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da, “Tom Barrack'ın bir sonraki Türkiye Büyükelçimiz olarak görev yapacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı.

Barrack’ın 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönettiğini söyleyen Trump, “Kendisi hem siyasi çevrelerde hem de iş çevrelerinde geniş düşünce liderleri yelpazesinde saygın ve deneyimli bir sağduyu sahibidir” dedi.

Güney California'da doğup büyüyen Barrack, Güney California Üniversitesi'nden lisans ve San Diego Üniversitesi'nden hukuk doktorası dereceleri sahibi.

Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan ve Trump için bağış toplayan Tom Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin yasadışı temsilcisi olarak hareket etmek, adaleti engellemek, etki ajanlığı ve federal ajanlara yalan söylemekle suçlanmış ve 2022 yılında hakkındaki dokuz suçlamanın tamamından beraat etmişti.

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Barrack duruşma sırasında kendi savunmasını yapmış ve Trump yönetiminin Orta Doğu politikasını daha olumlu bir yöne çekmeye çalıştığını söylemişti.

Özel sermaye yatırımcısı olan Barrack, Trump'ın 'yakın dostu' ve 2016 Başkanlık kampanyasında danışmanlık yapmış bir isim.

Eylül 2011 itibariyle Barrack, tahmini 1,1 milyar ABD doları servetiyle dünyanın en zengin 833., Amerika Birleşik Devletleri'nin ise en zengin 375. kişisiydi.

Barrack 2012 yılında Paris Saint-Germain F.C.'yi Katar Yatırım Otoritesine satmış ve Costa Smeralda'daki tatil köyünün 2012 yılında Katar varlık fonuna satışıyla ilgili vergi suçlamalarını çözmek için 22 milyon Avro ödemek zorunda kalmıştı.

Barrack 2010 yılında Katar Yatırım Otoritesi ile ortaklık kurarak film yapım şirketi Miramax'ı 660 milyon dolara satın aldı. 2016 yılında Miramax'ı Katarlı beIN Media Group'a dört kat kârla sattı.

2017 yılında Barrack, One California Plaza'daki 70 milyon dolarlık hissesini Abu Dabi veliaht prensinin yatırım fonuna sattı.

Tom Barrack genel olarak 'batmakta olan' şirketleri satın alan, daha sonra bu şirketleri büyüterek satan bir iş insanı olarak biliniyor.

Barrack, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde mütevelli üyesi. Ayrıca Accor, Kerzner International, First Republic Bank, Continental Airlines, Korea First Bank ve Megaworld Properties & Holdings'in yönetim kurullarında görev yaptı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy kendisine Fransa'nın Chevalier de la Légion d'honneur nişanını verdi.

Yunanistan'a ex gelin Donald Trump, Yunanistan Büyükelçiliği'ne de Kimberly Guilfoyle'u atadığını açıkladı. Bir dönem avukatlık ve televizyonculuk yapan Guilfoyle, Trump ailesine yakın bir isim: Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın eski nişanlısı. Trump, Truth Social'daki paylaşımında “Hukuk, medya ve siyaset alanlarındaki kapsamlı deneyimi ve liderliğinin yanı sıra keskin zekası, onu ABD'yi temsil etmek ve yurtdışındaki çıkarlarını korumak için son derece nitelikli kılıyor” dedi. Trump ayrıca damadının babası Charles Kushner'i de ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak atayacağını söyledi.