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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Kızını öldüren baba için hüküm verildi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!

        Kayseri'de, 23 yaşındaki kızı Buse Erkin'i bıçaklayarak öldüren 48 yaşındaki Yunus Yılmaz, tutuklu yargılandığı davada, karar duruşmasına çıktı. Mahkeme heyeti, katil babanın cezasını açıkladı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:51
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        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
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        Kayseri'de olay, 3 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz (48), evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin'in (23) yanına gitti.

        KIZ TAŞLA BABA BIÇAKLA SALDIRDI

        DHA'daki habere göre baba ve kızı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz da kızını meyve bıçağıyla bıçakladı.

        HER İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BUSE 4 GÜN SONRA CAN VERDİ

        Yılmaz tedavisinin ardından tutuklanırken, kızı Buse Erkin olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Yunus Yılmaz'ın 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'Kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'Kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Yılmaz hakkında 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        "KIZIMI ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

        Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Yılmaz ile ölen Buse Erkin'in başka suçtan tutuklu kocası D.E. hazır bulundu. Önceki ifadelerimi tekrar ettiğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık Yunus Yılmaz, "Kızım kocasını çok seviyordu. Fazla ceza alacağını öğrenince bana kızdı ve saldırdı. Asla öldürme kastım yoktu. Paniğe kapılıp, kendimi korumak istedim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

        'TAHRİK İNDİRİMİ' İLE 24 YIL HAPİS

        Mahkeme heyeti, sanık Yunus Yılmaz’ı, ‘Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardında sanığın eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
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        #kayseri
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