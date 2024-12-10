İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı: 80 milyon euro!
İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performans ile beğenileri toplamaya devam ediyor. 19 yaşındaki yıldız futbolcu için Premier Lig devleri yarışa girerken Kenan'ın rekor bonservis bedeliyle takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte detaylar...
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Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, gösterdiği performansla Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin de dikkatini çekiyor.
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Calcio Mercato'nun haberine göre; Liverpool, sezon sonunda sözleşmesi sona erebilecek olan Salah'ın yerine genç yıldızı ideal bir profil olarak görüyor.
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Ayrıca Çizme devinin 80 milyon Euro'luk bir teklif karşılığında ikna olabileceğinin altı çizilirken, Liverpool'un bu planı hayata geçirmeyi arzuladığı öne sürüldü.
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Caught Offside'ın haberine göre ise Anfield ekibi transfer yarışını en önde götüren takımlardan birisi.
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Kenan Yıldız, yeni sezon öncesi Juventus ile sözleşmesini 2029 yılına dek uzatmış ve 10 numaralı formayı sırtına geçirmişti.
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Bu sezon 20 maça çıkan 19 yaşındaki Türk oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik performansa imza attı.
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