Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
Suriye Milli Ordusu Özgürlüğün Şafağı Operasyon Odası, Münbiç'teki sivillere uyarıda bulunarak askeri noktaların yakınından ayrılmaları gerektiğini bildirdi. Muhalifler, Münbiç'e operasyona hazırlandıklarını duyurdu.
Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada Fırat'ın batısında bulunan Münbiç kentine operasyon düzenleneceği duyuruldu.
Suriye Milli Ordusu, kentte bulunan sivilleri, askerî noktalardan uzak durmaları adına uyardı.
Menbiç 2012 yılında muhaliflerin eline geçerken DAEŞ 2014 yılında kenti ele geçirdi. Daha sonra ABD desteğinde DAEŞ'e karşı mücadele eden YPG terör örgütü 2016 yılında kenti kontrolü altına aldı.
Menbiç, uzun süredir Türkiye'nin Suriye'deki hassasiyetlerinin başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın batısının YPG'den temizleneceğine dair beyanatlarda bulunmuş ve Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını dile getirmişti.