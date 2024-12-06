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        Haberler Dünya Süveyda ve Dera kentlerinde hareketlenme arttı | Dış Haberler

        Suriye'nin Süveyda ve Dera kentlerinde hareketlenmeler artıyor

        Dera 2011 yılında başlayan Suriye protestolarının merkezi olmakla ün kazandı. Ancak Suriye Ordusu burada başlayan protestoları güç kullanarak bastırdı ve kontrolü ele geçirdi. Ancak yaşanan son gelişmelerle birlikte Dera'da da hareketlenmeler arttı ve muhalifler ordu karargâhını ele geçirdi. Diğer yandan Suriye'nin güneybatısında bulunan Süveyda ilinde ise Dürziler polis karakolunu ele geçirip Suriye Ordusunun çekilmesini talep ederken 3 protestocu öldürüldü. Bazı Suriye Ordusu askerleri esir alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 22:53
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        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
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        Arap Baharı'nın Suriye'ye yansımasının belki de ilk noktası olan Dera kentinde Beşar Esad karşıtı hareketlenmeler yeniden alevlendi. Suriyeli muhalifler Suriye Ordusu ile yer yer çatışarak şehrin askerî karargâhını ele geçirdi. Diğer yandan Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda kentinde ise halk polis karakolunu ele geçirerek Suriye Ordusu'nun kentten çekilmesini talep ederken 3 protestocu öldürüldü.

        Yaklaşık 350 bin nüfusa sahip olan Süveyda kentinin büyük çoğunluğunu Dürzi etnik nüfusu oluşturuyor. Dürziler 2022 yılından beri zaman zaman ekonomik sıkıntılardan ötürü Beşar Esad karşıtı gösteriler yapmış ancak bu gösteriler herhangi bir silahlı mücadeleye dönüşmemişti. Ancak yaşanan son gelişmelerle beraber Dürziler, Süveyda kentinde polis karakolunu el geçirdi ve Suriye Ordusunun kentten çekilmesini talep etti. Dürziler ayrıca Suriye Ordusundan bazı askerleri esir aldı.

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        Dera'da ise çekilmeye başlayan Suriye Ordusunun merkez karargâhları ele geçirildi. Halk tekrardan Beşar Esad karşıtı sloganlarla sokaklara döküldü.

        Suriye Ordusu kuzeyde ve doğuda olduğu gibi güneyde de kontrolü kaybetmeye başladı.

        Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi güçleriyle bölgedeki askeri muhalifler arasında çatışmalar sürerken muhalifler, il merkezini kuşatmaya çalışıyor.

        Dera'da rejimin kurduğu 8. Tümen'deki askerler, Suveyda ve Kuneytra illerindeki muhaliflerle "Güneydeki Operasyonların Odası"nı kurdu.

        Operasyon odasından yapılan açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verildi, ülkenin güney sınırlarının kontrol altına alınarak güvenliğin ve istikrarın sağlanacağı vurgulandı.

        Uluslararası topluma özgürlük, onur ve medeni bir devletin inşasında Suriye halkının kararına saygı göstermesi çağrısı yapılan açıklamada, rejim askerlerinden ordudan ayrılmaları talep edildi.

        Açıklamada, hedefin Şam'a ilerlemek olduğu kaydedildi.

        Muhalifler, çok sayıda yerleşim yerinin kontrolünü sağladı

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, askeri muhalifler, Dera il merkezi ve çevresindeki ilçelerde sabah saatlerinden bu yana rejim güçleriyle çatışıyor.

        Muhalifler, Busra Harir, Casim, Hirak ve Tafas ilçeleri, Semlin, Sura ve Miseyfre beldeleri, Gariyye Şarkiyye, Karak, Nahte, Cize ve Üm Veled köyleri ve il merkezindeki Dera Beled Mahallesi'ni ele geçirdi.

        Çatışmalar, il genelinde çok sayıda noktada devam ediyor.

        Muhalif gruplar, sabah saatlerinde Dera'nın batı kırsalındaki Noa ilçe merkezinin çevresinde rejim güçlerine ait kontrol noktalarına saldırdı. Suriye rejimi de Noa ilçe merkezini havan topu saldırısıyla hedef aldı.

        Rejim ordusu, batı kırsalındaki Cebiliyye köyüne de topçu saldırısı düzenledi.

        Nasib Sınır Kapısı'nın kontrolü muhaliflere geçti

        Muhalifler, rejim güçleriyle çatışarak Suriye-Ürdün sınırını ele geçirmeye çalışıyor.

        Çatışmaların ardından Suriye ile Ürdün arasındaki Nasib Sınır Kapısı muhaliflerin kontrolüne geçti.

        İl merkezi kuşatılıyor

        Muhalif gruplar, Suriye'nin en büyük ikinci askeri alayı olan ve hava savunma sistemi radarlarının bulunduğu Mika 52. Alayı'nı ele geçirdi.

        Dera genelinde ilerleyen muhalifler, il merkezini kuşatmaya çalışıyor.

        Halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği il: Dera

        Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

        İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

        Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

        Suriye'deki gelişmeler

        Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

        30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

        Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

        Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

        Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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        #Suriye
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