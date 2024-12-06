"Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 9 Aralık 2020'de Hasan Ozan Baştosun (33), eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı iş yerinin önünde tabancayla öldürmüş, Baştosun'a müebbet hapis cezası verilmişti.

AA'daki habere göre sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla kararı istinafa taşımış, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanığa ilişkin hükmün bozularak ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Ozan Baştosun, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı hazır bulundu.

Öldürülen Fulya Öztürk'ün yakınları sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluğun devamını talep etti.

"OLAY GÜNÜ HAKARETLER OLDU"

Son sözleri sorulan sanık Baştosun, eski eşiyle hiçbir sorunu olmadığını savunarak, "Olay günü hakaretler ve küfürler oldu ve olay gerçekleşti. Pişmanım. Dışarda kızım var ve hem anne hem babasız kaldı. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmadı.