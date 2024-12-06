DenizBank'ta 27 yıllık Hakan Ateş dönemi sona erdi. 1997 yılından bu yana DenizBank Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Ateş'in yerine Garanti BBVA eski Genel Müdürü Recep Baştuğ getirildi.

Emirates NBD'nin konuyla ilgili açıklamasında, 27 yıl süresince gösterdiği olağanüstü liderliğin ardından Hakan Ateş'in Emirates NBD bünyesindeki çalışmalarını DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ettireceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Ateş, 1997 yılında DenizBank'ın Kurucu Başkanı olarak göreve başladığı günden bu yana Bankanın başarısında önemli bir rol oynadı. Ateş'in liderliğinde DenizBank, Türkiye'nin önde gelen finansal kuruluşlarından biri haline gelerek dijital bankacılık ve inovasyon alanlarında sektörünün öncüsü oldu. Bu geçiş sürecinin ardından Recep Baştuğ, 1 Ocak 2025 itibarıyla DenizBank Genel Müdürü olarak Ateş'in görevini üstlenecek. Baştuğ, 35 yıllık bankacılık kariyeri boyunca edindiği liderlik ve sektör deneyimiyle söz konusu göreve büyük bir birikimle gelmektedir. Son olarak Türkiye'nin ikinci en büyük özel bankası olan Garanti BBVA’nın Genel Müdürü olarak görev yapan Baştuğ, Bankayı önemli makroekonomik ve rekabetçi zorlukların yaşandığı bir dönemde başarıyla yönetmiştir."

ÇALIŞANLARA MESAJ Bu arada, Emirates NBD Bank'ın CEO'su Shayne Nelson, grup bünyesindeki yönetici ve DenizBank çalışanlarına gönderdiği mesajda, Emirates NBD Yönetim Kurulu adına, 27 yıllık örnek liderliğinin ardından Hakan Ateş'in DenizBank Genel Müdürlüğü görevinden ayrılacağını teyit ettiğini bildirdi. Hakan Ateş'in DenizBank Yönetim Kurulu Üyeliği rolünde Emirates NBD ile bağını devam ettireceğini belirten Nelson, Ateş'in Emirates NBD Grubu'nun uluslararası ölçekteki uzun vadeli büyüme hedeflerine katkısını artırmak üzere çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Nelson, DenizBank'ın Kurucu Başkanı olarak göreve başladığı 1997 yılından bu yana yorulmak bilmeksizin gösterdiği özverili çalışmaları için Hakan Ateş’e derinden minnettar olduklarını belirterek, "Ateş, 30 yıla yakın süre boyunca DenizBank’ın bugün ulaştığı sürdürülebilir başarıyı yakalayarak güçlü bir kurum haline gelmesini sağlayacak önemli adımlar attı. Grubumuzun kârlılık, gelir ve aktiflerinde kaydedilen büyümelerde önemli rol oynarken, DenizBank'ın Türkiye'nin önde gelen bankaları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Dijital bankacılık ve inovasyon alanında sektörünün öncüsü konumuna yükselmesini sağlayan çalışmalarının yanı sıra en önemlisi, Bankanın küresel operasyonlarında, dünya standartlarında bir ekip ve kurum kültürü oluşturdu." ifadesini kullandı.

"YENİ BİR YOLCULUĞA YİNE BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ" Hakan Ateş de banka personeline gönderdiği mesajda, 1 Mayıs 1997 tarihinde kuruluş çalışmalarına başladığı DenizBank'ta sürdürdüğü genel müdürlük görevini 2024 yıl sonu itibarıyla Yönetim Kurulu’nda devam ettirmek üzere yeni bir döneme adım attığını belirtti. Ateş, mesajında, "Geriye dönüp baktığımda görüyorum ki Kaptanın Seyir Defteri’nin altın sayfaları çevirdikçe bitmiyor. İşte bu sayfalara, yeni başarıları, sizlerle birlikte; "iyi ki bir aradayız" dediğim o muazzam takımın ortak aklı ve ekip çalışmasıyla eklemiş olmak, benim en büyük şansım. Ancak veda etmediğimi, "yeniden merhaba" dediğimi, DenizBankımız için yeni bir yolculuğa yine birlikte devam edeceğimizi bilmenizi isterim." ifadesine yer verdi.

DenizBank olarak özel bankalar arasında 5'inci sıraya yükseldiklerine dikkati çeken Ateş, sektörde çığır açan yenilikleriyle fark yaratan bir banka olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. OTEL ODASINDA KURULDU DenizBank 1997'de bir otel odasında Hakan Ateş'in genel müdürlüğünde Zorlu Grubu tarafından kuruldu. Ateş'in kaptan köşkünde olduğu 2006'da banka Fransa-Belçika ortaklı Avrupa’nın bankacılık devi Dexia’ya 4.7 gibi rekor bir çarpanla hisse devri gerçekleşti ve bankanın ana hissedarı Dexia oldu.

2012'de Hakan Ateş’in genel müdürlük görevi devam ederken banka 3’üncü kez el değiştirdi ve Rusya'nın en büyük bankası Sberbank 3.5 milyar dolar bedelle satıldı. Hakan Ateş'ın görevde olduğu üçüncü satış ve dördüncü el değiştirme, zorlu piyasa koşullarına rağmen 1 çarpana yakın bedel ile 15.48 milyar TL'ye Emirates NBD'ye devredilmesiyle oldu. RECEP BAŞTUĞ KİMDİR? Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, kariyerine 1989 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu’nda başladı. 1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004-2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 2013-2018 yılları arasında ise Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Baştuğ daha sonra Ciner Grubu CFO'su ve Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bu görevlerinin ardından Eylül 2019 itibarıyla, Garanti BBVA Genel Müdürlüğü görevine atandı. Baştuğ 2024 Ağustos'unda görevinden ayrılmıştı.