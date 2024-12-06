Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bu geceden itibaren ve yarın, Antalya'nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü şiddetli sağanak bekleniyor. Yağışın, sel ve su taşkınına yol açabileceği belirtilerek dikkatli olunması istendi. Yarın üç büyük kent ve bazı illerimizde beklenen hava sıcakları ise şöyle olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.
AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR
AA'daki habere göre öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Söke, Didim) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların sel ve su taşkınına karşı dikkatli olması istendi.
YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU
ANKARA: 10, Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu
İZMİR: 17, Şiddetli sağanak yağışlı
KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu
BURSA: 17, Parçalı bulutlu
EDİRNE: 16, Sağanak yağışlı
ANTALYA: 19, Şiddetli sağanak yağışlı
MANİSA: 17, Sağanak yağışlı
MUĞLA: 12, Şiddetli sağanak yağışlı
HATAY: 18, Az bulutlu açık
KONYA: 10, Yağmurlu
ESKİŞEHİR: 7, Sağanak yağışlı
SİVAS: 4, Parçalı bulutlu
KAYSERİ: 9, Parçalı bulutlu
BOLU: 12, Sağanak yağışlı
SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu
TRABZON: 16, Parçalı bulutlu açık
KARS: 3, Az bulutlu açık
ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu
VAN: 8, Az bulutlu açık
GAZİANTEP: 13, Az bulutlu açık
DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 16 , Az bulutlu açık