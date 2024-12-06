Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.

REKLAM advertisement1 AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR AA'daki habere göre öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Söke, Didim) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların sel ve su taşkınına karşı dikkatli olması istendi. REKLAM

YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU ANKARA: 10, Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu İZMİR: 17, Şiddetli sağanak yağışlı KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu BURSA: 17, Parçalı bulutlu EDİRNE: 16, Sağanak yağışlı ANTALYA: 19, Şiddetli sağanak yağışlı MANİSA: 17, Sağanak yağışlı MUĞLA: 12, Şiddetli sağanak yağışlı HATAY: 18, Az bulutlu açık KONYA: 10, Yağmurlu ESKİŞEHİR: 7, Sağanak yağışlı SİVAS: 4, Parçalı bulutlu KAYSERİ: 9, Parçalı bulutlu BOLU: 12, Sağanak yağışlı SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu TRABZON: 16, Parçalı bulutlu açık KARS: 3, Az bulutlu açık ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu VAN: 8, Az bulutlu açık GAZİANTEP: 13, Az bulutlu açık DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu ŞANLIURFA: 16 , Az bulutlu açık