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        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bu geceden itibaren ve yarın, Antalya'nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü şiddetli sağanak bekleniyor. Yağışın, sel ve su taşkınına yol açabileceği belirtilerek dikkatli olunması istendi. Yarın üç büyük kent ve bazı illerimizde beklenen hava sıcakları ise şöyle olacak...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:53
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        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.

        AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

        AA'daki habere göre öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Söke, Didim) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların sel ve su taşkınına karşı dikkatli olması istendi.

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        YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU

        ANKARA: 10, Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 17, Şiddetli sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu

        BURSA: 17, Parçalı bulutlu

        EDİRNE: 16, Sağanak yağışlı

        ANTALYA: 19, Şiddetli sağanak yağışlı

        MANİSA: 17, Sağanak yağışlı

        MUĞLA: 12, Şiddetli sağanak yağışlı

        HATAY: 18, Az bulutlu açık

        KONYA: 10, Yağmurlu

        ESKİŞEHİR: 7, Sağanak yağışlı

        SİVAS: 4, Parçalı bulutlu

        KAYSERİ: 9, Parçalı bulutlu

        BOLU: 12, Sağanak yağışlı

        SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 16, Parçalı bulutlu açık

        KARS: 3, Az bulutlu açık

        ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu

        VAN: 8, Az bulutlu açık

        GAZİANTEP: 13, Az bulutlu açık

        DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA: 16 , Az bulutlu açık

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