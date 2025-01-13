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        Haberler Ekonomi Otomobil Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı - Otomobil Haberleri

        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı

        Otoyol ve köprü geçiş ücretleri 13 Ocak itibariyle artarken, belirlenen ücretlerde son 1 yılda yaşanan artış oranı dikkat çekiyor. Açıklanan son tarifeler bir önceki geçiş ücretlerine göre yüzde 40 kadar artış yaşandığını gösteriyor. Fakat, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 2024 yılı içerisinde 2 ayrı zam yapıldığı hesaba katılınca, 1 yıllık fiyat değişimi dikkat çekiyor. Öyle ki, köprü geçiş ücretlerinde 1 yıllık geçiş ücreti artışı yüzde 170'i buluyor. Türk Lirası cinsinden hesaplanan bu artış oranlarının, dolar cinsinden fiyatların artış oranından yüksek olması da dikkat çekiyor. Fakat, İstanbul'daki köprülerin dolar cinsinden geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 160 artmasına rağmen, belirlenen tutarlar halen 2021 yılının gerisinde kalmış durumda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:39
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        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
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        Yeni yıl ile birlikte, birçok vergi ve ceza tutarında olduğu gibi otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde değişikliğe gidildi.

        Otomobiller için yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 80 TL, Osman Gazi Köprüsü'nde 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de 790 TL olarak belirlendi.

        Zam oranlarına bakıldığında da, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'de yüzde 42, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yüzde 14, Osman Gazi Köprüsü'nde yüzde 43 ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin yüzde 36 arttığı görülüyor.

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        2024'TE İKİ AYRI ZAM YAPILDI

        Fakat, 2024 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine Mayıs ve Ağustos aylarında iki ayrı zam yapıldığını da unutmamak gerek. Dolayısı ile, 13 Ocak 2025 itibariyle geçerli olan yeni geçiş ücretleri bundan tam 1 yıl önce ile karşılaştırıldığında ortaya dikkat çeken artış oranları çıkıyor.

        Hatırlanacak olursa, 2022 ve 2023 yıllarında uzunca bir süredir artmayan köprü ve otoyol geçiş ücretleri, Ekim 2023'te zamlanmıştı. Fakat, o dönem açıklanan zamlı fiyatlar 1 Ocak 2024 tarihine ertelenmiş ve geçiş ücretleri 2024 itibariyle yeni tarifeye geçmişti.

        Dolayısı ile 1 Ocak 2024 itibarıyla, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nin tek yön geçiş ücreti 15 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti 35 TL, Osman Gazi Köprüsü'nün 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de 295 TL olmuştu.

        Bu rakamları bir yıl sonra gelen yeni zamlar ile karşılaştırdığımızda ise, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nin geçiş ücretinin son 1 yıl içinde yüzde 213, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 129, Osman Gazi Köprüsü'nün yüzde 174 ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin de yüzde 169 arttığı görülüyor.

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        DOLAR CİNSİNDEN DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

        Türk Lirası cinsinden hesaplanan bu artış oranlarının, dolar cinsinden fiyatların artış oranından bir hayli yüksek olması da dikkat çekiyor.

        Örneğin, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nin geçiş ücreti dolar bazında yüzde 160 arttı.

        Aynı şekilde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti de 1 yılda dolar bazında yüzde 90 arttı.

        Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti dolar bazında 1 yılda yüzde 128, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dolar bazında geçiş ücretinin de 1 yılda yüzde 124 arttığı görülüyor.

        Geçiş ücretlerinin dolar bazında artışının TL cinsinden artışın altında kalmasında, TL'nin son 1 yıl içinde dolar kuru karşısında yüzde 20 değer kaybı yaşamasının etkisi bulunuyor.

        TUTARLAR 2021'İN GERİSİNDE KALDI

        Öte yandan, TÜİK verilerine göre 1 yıllık enflasyon oranı yüzde 44.38 olurken, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin artış oranının enflasyonu da katlaması da bir başka dikkat çeken nokta oldu.

        Bir diğer önemli noktada, yapılan artışlara rağmen, İstanbul'daki köprülerin dolar cinsinden geçiş ücretlerinin 2021 yılı seviyesinin altında kalması oldu.

        Bunun ana nedeni ise, kur ve enflasyondaki artışlara rağmen, 2022 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücretlerine indirim yapılmasıydı. 2023 yılında ise bu rakamlar korunda ve herhangi bir artış 2024 başına kadar yapılmadı. 2024 ve 2025 yıllarında ise önceki 2 yılın aksine geçiş ücretlerine yüksek oranlı zamlar yapıldı.

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