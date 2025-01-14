Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gökhan Özen, Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti- Magazin haberleri

        Gökhan Özen, Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti

        Los Angeles'tan paylaşımda bulunan Gökhan Özen, evinin balkonundan şehri göstererek yangın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti; "Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok" diyerek "Yok artık" dedirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Los Angeles'taki yangının algı olduğunu iddia etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir süredir yaşamını ABD'de sürdüren şarkıcı Gökhan Özen, California eyaletine bağlı Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Los Angeles’tan şehir manzarasını gösterdiği bir video paylaşan Gökhan Özen, şu ifadeleri kullandı; "Herkese merhaba. Los Angeles’ta akrabası, yakınları ve sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere.

        REKLAM

        Benim anladığım kadarıyla sosyal medyada dolaşan eski videolar insanlarda panik yaratıyor. Ancak gördüğünüz gibi şehri baştan başa gösteriyorum; endişelenecek bir şey yok"

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gökhan Özen

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        Habertürk Anasayfa