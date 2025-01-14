Bir süredir yaşamını ABD'de sürdüren şarkıcı Gökhan Özen, California eyaletine bağlı Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Los Angeles’tan şehir manzarasını gösterdiği bir video paylaşan Gökhan Özen, şu ifadeleri kullandı; "Herkese merhaba. Los Angeles’ta akrabası, yakınları ve sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere.