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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Taşlı vahşette cani yakalandı! | Son dakika haberleri

        Taşlı vahşette cani yakalandı!

        İstanbul Bağcılar'da bir eve girerek 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu taşla öldüren ve 5 yaşındaki kardeşini de yaralayan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. Kan donduran olayda caninin ifadesi ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 14.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:26
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        Taşlı vahşette cani yakalandı!
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        İstanbul Bağcılar’da 4 çocuğu ile birlikte yaşayan anne 12 yaşındaki kızı Meryem S. ve 5 yaşındaki oğlu A.S.’yi evde bırakıp dışarı çıktı.

        Katil zanlısı Zekeriya A.'nın cinayetten sonraki görüntüleri ortaya çıktı

        Eve dönen kadın iki çocuğunu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılan çocuklardan 12 yaşındaki Meryem S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evde yapılan incelemede çocuklara kaldırım taşı ile saldırıldığı öğrenilirken polis şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Korkunç olayda 51 yaşındaki Zekeriya A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ilk beyanında, "Ben elektrikçiyim elektrik işi için çağırmışlardı, eve gittim yaptım. Para istedim para yok dedi. Bana bıçak çekti ben de taşla vurdum" iddiasında bulundu. Öte yandan şüphelinin elinde morluklar olduğu ortaya çıktı.

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        KARDEŞİNİ DE YARALADI

        Olay Bağcılar'da meydana geldi. 4 çocuk annesi Suriyeli G.S. oturma izinleriyle ilgili evraklar için Fatih Beyazıt’a gitti. Döndüğünde evde korkunç bir manzara ile karşılaştı. İddiaya göre 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle çocukları Meryem S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırmıştı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        ACILI ANNE KORKUNÇ MANZARAYA DAYANAMADI

        Gördüğü korkunç manzara karşısında sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken 12 yaşındaki Meryem S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA

        "PARA İSTEDİM BIÇAK ÇEKTİ, TAŞLA VURDUM"

        Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden İstanbul polisi çocuk katili saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar çok yönlü sürerken kimliği tespit edilen Suriyeli olan 51 yaşındaki katil zanlısı Zekeriya A. gözaltına alındı. Şüpheli ilk beyanında, "Ben elektrikçiyim elektrik işi için çağırmışlardı, eve gittim yaptım. Para istedim para yok dedi. Bana bıçak çekti ben de taşla vurdum" iddiasında bulundu.

        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
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