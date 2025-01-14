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        Haberler Dünya İsrail-Hamas hattında görüşmeler sürüyor: Gazze'de ateşkes görüşmeleri ne durumda? | Dış Haberler

        İsrail-Hamas hattında görüşmeler sürüyor: Gazze'de ateşkes görüşmeleri ne durumda?

        Hamas ile İsrail arasında Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi amacıyla hazırlanan ateşkese ilişkin taraflardan açıklama geldi. Hamas, ateşkes görüşmelerin son aşamasına ulaştıklarını belirtirken, İsrail de görüşmelerin kritik bir aşamaya ulaştığını ancak hala çözülmesi gereken konular olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 14.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:28
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        Gazze'de ateşkes yakın mı?
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        7 Ekim 2023'ten bu yana süren Hamas-İsrail çatışmalarında uzun bir süredir masada olan ateşkes taslağı hayata geçmek üzere.

        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
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        Hamas'tan bir yetkili ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin son aşamasına ulaştığını ve bu müzakere turunun net ve kapsayıcı bir anlaşmayla sonuçlanmasını umduğunu söyledi.

        Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili ise, Gazze'de ateşkes anlaşması için yapılan görüşmelerin kritik bir aşamaya ulaştığını ve anlaşmanın yakın olduğunu ancak bazı konuların hala çözülmesi gerektiğini söyledi. Yetkili, "Anlaşmaya yaklaştık, ancak henüz orada değiliz" dedi.

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        Hamas-İsrail hattında ana arabulucu olan Katar'dan yapılan açıklamada da İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına 'en yakın noktada' olduğunu belirtti.,

        ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

        Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

        İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü.

        İsmini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar da ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu belirtmişti.

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        #israil
        #Hamas
        #gazze
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